Maxim Martin au repos forcé en raison d'une fasciite plantaire

Maxim Martin aura une fin d’été moins active que prévu. L’humoriste de 53 ans a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il souffre d’une fasciite plantaire et qu’il doit faire de la réhabilitation très progressive. « J’ai officiellement aujourd’hui 95 ans. »

Maxim Martin est reconnu pour être très actif. Dans les dernières années, l’humoriste a participé à plusieurs marathons et compétitions d’Iron Man. C’est probablement ce mode de vie excessif qui lui a causé sa nouvelle blessure.

Sur son compte Instagram, il a raconté sa situation. « Je fais de la course depuis dix ans et du triathlon depuis sept ans. J’ai déjà eu des bobos, ce qui est normal. Mais là, c’est la première fois de ma vie que j’ai une blessure. J’ai un fascia [fasciite] plantaire. Ceux qui ont déjà eu ça savent que ça fait mal en tabarnak. »

Devant faire de la physiothérapie, Maxim Martin poursuit en disant qu’il commence de la « course de réhabilitation ». On lui a ainsi demandé de faire trois fois « une minute de course, une minute de marche ». « Et après ça, je marche cinq minutes pour me remettre de mon essoufflement, dit-il de façon sarcastique. J’ai officiellement aujourd’hui 95 ans. [...] Quand des choses comme ça arrivent, ça veut dire que tu bouges. »

Plus tôt cette semaine, dans un épisode de son balado Deal avec! qu’il enregistrait devant public à Juste pour rire, Maxim Martin avait parlé de sa blessure. « Mon été point de vue course est officiellement arrêté, avait-il dit. Là, je vais juste engraisser et chialer! »