Remaniement ministériel: prochain rendez-vous... l’élection!

Mercredi, Justin Trudeau a mis en place les premières pierres de la prochaine campagne électorale.

Le premier ministre n’a pas hésité à brasser les cartes en nommant de nouveaux ministres dans des portefeuilles importants comme la défense nationale, les transports, la justice et la santé,

Il n’avait pas le choix. Plusieurs membres de son équipe avaient commis de faux pas au cours des derniers mois. Maintenant, il reste à savoir si l’électorat va changer sa perception du gouvernement à la suite de ce remaniement.

Disons que le premier ministre ne s’est pas donné de chance pour frapper l’imaginaire de la population. Un remaniement pendant la première semaine des vacances de la construction, ce n’est pas l’idée du siècle.

Prorogation?

Maintenant, il reste à savoir si le premier ministre va proroger la session actuelle pour remettre le compteur à zéro pour l’automne.

Ainsi, M. Trudeau pourrait prononcer un nouveau discours du Trône, ce qui lui permettrait d’énoncer de nouvelles priorités et donner un plan de match clair à son équipe ministérielle, car présentement on ne sent pas que le gouvernement à des idées à proposer.

L’agenda législatif est très mince. Contrairement, à ses débuts comme premier ministre, M. Trudeau ne semble pas avoir une visite claire des prochaines années.

Cependant, il trouve toujours le moyen en campagne d’avoir le monopole de la question de l’urne. Ça lui permet de remporter l’élection dans les derniers jours de la campagne.

Le NPD

Maintenant, il reste à voir ce que fera le NPD dans les prochains mois.

Jagmeet Singh avait demandé lorsqu’il a signé l’entente avec les libéraux qu’une assurance médicaments soit mise en place. Pas un mot sur le dernier budget.

Clairement, le gouvernement Trudeau ne semble pas vouloir bouger là-dessus. Avec raison, les coûts sont exorbitants.

Ainsi, Justin Trudeau sait quoi faire s’il veut que son gouvernement tombe, il a juste à ne pas respecter sa parole.