Quand la gauche se dresse contre le wokisme

Samedi dernier, mon collègue Réjean Parent déplorait que la droite récupère le combat contre le wokisme.

C’est indéniable, surtout aux États-Unis, où un Ron DeSantis, par exemple, voit dans ce cheval de bataille sa meilleure chance de faire trébucher Donald Trump.

Abordons maintenant la question sous un autre angle.

Idéaux

En gros, le wokisme est né d’une sensibilité accrue pour les discriminations vécues par les minorités ethniques, sexuelles et religieuses.

Qui va sérieusement nier cela?

Le problème, ce sont les méthodes auxquelles nombre de militants ont souvent recours pour imposer leurs vues.

Lesquelles? La censure, l’intimidation, la culpabilisation, les affichages de postes fermés aux Blancs, l’effacement de la femme et de la réalité binaire de la sexualité pour ne pas déplaire aux transgenres, la vision caricaturale du monde (opprimés c. oppresseurs), l’obsession raciale et sexuelle, le mantra de l’«islamophobie», la fabrication de concepts qui ne résistent pas à l’analyse, comme le «privilège blanc» (quel privilège a l’assisté social blanc par rapport au professeur noir?) ou l’«appropriation culturelle» (alors que toute l’histoire de l’art en est une d’emprunts et de métissage), etc.

On dit souvent que le mot woke est devenu un fourre-tout pour discréditer certaines revendications.

Mais si le mot est de plus en plus englobant, ne serait-ce pas parce que cette nouvelle gauche élargit aussi son champ d’attaque, y intégrant l’écriture inclusive, la réécriture javellisée des œuvres du passé, la politisation extrême du savoir, le déboulonnage des statues, la négation de la biologie, et j’en passe?

J’ai une devinette pour vous.

Qu’ont en commun Mark Lilla et Jonathan Haidt aux États-Unis, Nathalie Heinich et Stéphanie Roza en France, Pierre Mouterde, Normand Baillargeon ou Rachad Antonius au Québec?

Ce sont tous des gens de gauche qui critiquent les excès du wokisme au nom des idéaux rassembleurs et universalistes de la gauche.

Pour le dire autrement, on a tort de poser que si le wokisme est de gauche, l’anti-wokisme est forcément de droite (d’extrême droite pour les wokes).

Pour paraphraser Nathalie Heinich, ces gens dénoncent le wokisme non malgré qu’ils soient de gauche, mais précisément parce qu’ils sont de gauche.

Quels idéaux de gauche sont bafoués par ce nouvel extrémisme?

Le wokisme, en enfermant les gens dans leur «race» ou leur «genre», ne vise plus le bien commun et néglige les rapports de domination économiques.

Le wokisme voit dans la laïcité une arme utilisée contre des minorités religieuses... au sein desquelles la femme est souvent infériorisée.

Le wokisme censure alors que la gauche avait toujours défendu la liberté d’expression contre, par exemple, les interdits édictés par l’Église.

Le wokisme substitue souvent l’idéologie à la science, alors que le savoir authentique fut toujours la voie du progrès et de l’émancipation.

Jadis

Dire que toute critique du wokisme est forcément de droite, c’est exactement comme lorsque, jadis, toute critique de l’URSS ne pouvait venir que d’un «agent de l’impérialisme».

La gauche traditionnelle doit relever la tête.