Québec solidaire: Ruba Ghazal propose de réserver les futures circonscriptions gagnables aux femmes

Candidate pour succéder à Manon Massé, Ruba Ghazal propose de réserver 100% des nouvelles circonscriptions gagnables pour des candidatures féminines lors des prochaines élections générales.

La députée de Mercier est la première à mettre une proposition au jeu dans la course au poste de co-porte-parole de Québec solidaire.

Ruba Ghazal a profité du débat entourant la nécessité de présenter une femme lors de l’élection partielle dans Jean-Talon pour faire connaître ce premier élément de sa plateforme.

Elle souhaite que «toutes les nouvelles circonscriptions où on a des chances de gagner soient représentées par des femmes». «Comme ça, on va s’assurer d’avoir la parité», explique-t-elle en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Bien entendu, les députés masculins déjà en poste seraient libres de se présenter à nouveau dans leur circonscription.

Espoirs déçus

Lors des récentes élections générales, Québec solidaire a présenté des femmes dans plusieurs circonscriptions où le parti jugeait avoir de bonnes chances de l’emporter.

Les candidates dans Saint-François, Ungava et Rimouski représentaient notamment des espoirs pour l’exécutif du parti, mais une seule femme s’est finalement ajoutée au caucus solidaire, soit Alejandra Zaga Mendez, nouvelle députée de Verdun.

«Un caucus qui n’est pas paritaire, ce n’est pas démocratique», puisqu’il représente mal la société, fait valoir Mme Ghazal. Présentement, quatre femmes et huit hommes représentent Québec solidaire à l’Assemblée nationale.

Règles à déterminer

Les règles pour décider quels comtés seraient réservés aux femmes demeurent à déterminer. «Un des critères, ce serait de dire: là, on est arrivés deuxièmes [aux dernières élections], donc on a des chances. Des fois, on a une candidate qui a envie de se présenter, etc.», illustre Ruba Ghazal.

Aux dernières élections, une telle formule aurait pu représenter une dizaine de circonscriptions, évalue la députée, mais en 2026, le nombre pourrait être plus important si le parti progresse dans les sondages.

Campagne automnale

Ruba Ghazal, Christine Labrie et Émilise Lessard-Therrien feront campagne tout l'automne afin de pourvoir le poste laissé vacant par Manon Massé, qui demeure toutefois députée.

La course sera officiellement déclenchée le 25 août et se déroulera jusqu’à l’élection lors du congrès de Québec solidaire à Gatineau, le 26 novembre prochain.

Au moins un débat est prévu durant cette période.

Il s’agira de la première réelle course pour un poste de co-porte-parole, même si Gabriel Nadeau-Dubois avait officiellement dû affronter un adversaire pour son élection.

Pour sa part, Mme Ghazal a déjà lancé sa campagne. Elle sera à la microbrasserie La Barberie pour un 5 à 7 jeudi en compagnie de militants.