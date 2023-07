Se séparer n’est pas toujours la solution

Je suis à un tournant de ma vie et j’ai peur de prendre la mauvaise décision. Certaines amies proches me conseillent de me séparer, maintenant que mes enfants ont quitté la maison, parce qu’elles-mêmes ont fait ce choix et que le résultat leur plaît puisqu’elles n’ont plus d’appétit pour la vie sexuelle.

Pour vous tracer un portrait : j’ai 57 ans, je suis mariée depuis 37 ans, et mon mari est l’unique homme que j’ai connu. Nous avons deux enfants qui aujourd’hui mènent bien leur barque. J’exerce encore un travail intéressant dans un domaine où je gagne un bon salaire.

Mon mari et moi avons toujours tout partagé sur le plan des dépenses familiales. Nous ne sommes pas riches mais nous vivons bien. Il ressemble à beaucoup d’autres hommes, c’est-à-dire qu’il parle peu, s’est peu impliqué dans l’éducation des enfants, mais il était toujours là pour les loisirs. Sur le plan sexuel on a fait notre apprentissage ensemble, avec des hauts et des bas, et pour être franche, en ce qui concerne cet aspect de notre vie à deux, j’ai presque mis une croix dessus depuis la ménopause et ça ne semble pas lui déplaire puisqu’il n’en demande pas plus.

Là où ça m’agace, c’est que nous vivons comme des colocs, et que dans le fond, j’aurais plus de liberté si je le quittais pour faire ma vie seule comme certaines de mes amies. Sur le plan des activités, on n’a jamais été sur la même longueur d’onde. Il aime le sport alors que j’aime le théâtre ainsi que les visites dans les musées. J’aime le jardinage et lui le gossage du bois. Mais on ne se tombe jamais sur les nerfs puisqu’on fait les choses chacun dans notre côté.

Vous allez me dire que j’ai le meilleur des deux mondes puisqu’on ne s’oblige, comme seule activité commune, qu’à passer nos trois semaines de vacances dans le sud en hiver. Mais je commence à trouver ma vie bien platte et je me prends souvent à rêver de longues discussions philosophiques autour d’une bonne bouteille, au lieu des soirées passées à regarder la télé comme on fait. Donc j’envisage de partir.

Comme me dit une de mes amies, « Tu ne peux pas changer ton mari mais tu peux changer ta vie pour t’en construire une plus excitante ! » Sauf que je suis tellement habituée à vivre avec mon mari, que j’ai peur de le regretter d’être partie. Est-ce que ça se peut selon vous de regretter une vie de couple aussi ennuyeuse que la mienne ?

Point d’interrogation

Sauter dans le vide, ça fait toujours peur. Ne pas quitter ses vieilles pantoufles, même si elles sont toutes élimées, ça a quelque chose de rassurant. Même laides, elles n’en demeurent pas moins confortables. Il faut mettre tous les ingrédients en balance avant de prendre une décision aussi importante, et vous ne semblez pas avoir beaucoup de poids à mettre dans le plateau des avantages que vous auriez à partir. Ce qui est bon pour vos amies n’est peut-être pas l’idéal pour vous ?