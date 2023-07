Six morts dans un accident d'hélicoptère en Sibérie

Un accident d'hélicoptère a fait jeudi au moins six morts et sept blessés dans la république sibérienne de l'Altaï, en Russie, ont indiqué les services de secours et les médias russes.

«Dans le village de Tioungour (...) l'engin s'est écrasé et a pris feu alors qu'il s'apprêtait à atterrir», a indiqué dans un communiqué sur son compte Telegram la branche locale du ministère russe des Situations d'urgence.

«Selon des informations préliminaires, 13 personnes étaient à bord, six d'entre elles ont été tuées», a ajouté le ministère.

L'agence de presse publique TASS, citant une source médicale, indique que sept autres personnes ont été blessées.

Cet hélicoptère Mi-8 a percuté des fils électriques, ce qui a entraîné sa chute, selon des informations préliminaires évoquées par le ministère russe des Situations d'urgence.

Plusieurs médias russes ont diffusé des images montrant un engin en flammes et des débris sur un terrain herbeux.

Les accidents d'avions et d'hélicoptères, très utilisés dans les régions éloignées du pays, sont fréquents en Russie, entraînés souvent par de mauvaises conditions météorologique, des erreurs de pilotage ou des problèmes techniques.