Sondage: un grand nombre de Canadiens souhaitent changer de job

Près de quatre travailleurs sur 10 cherchent un nouvel emploi ou prévoient le faire en 2023, selon une récente étude.

Ce désir de changement touche principalement les membres de la génération Z (64%), les professionnels du marketing et de la création (51%), les parents (51%) ainsi que les gens qui travaillent pour la même entreprise depuis de deux à quatre ans (56%).

La quête d’un meilleur salaire est souvent considérée lorsque les professionnels recherchent un nouvel emploi, de même que les avantages sociaux et accessoires (28%) ainsi que les possibilités de télétravail (26%). Rappelons que le télétravail a gagné en popularité pendant la pandémie, comme des milliers de travailleurs ont été forcés de travailler de la maison.

«Avant de changer d'emploi, les professionnels devraient tenir compte de l'ensemble de leurs objectifs personnels et professionnels et des conditions qu'ils jugent essentielles, et évaluer les occasions qui les aideront à atteindre leurs objectifs», a toutefois suggéré David King, directeur général chez Robert Half Canada et Amérique du Sud, une entreprise spécialisée dans la gestion des talents.

Ce dernier a également précisé que les employeurs gagnaient à offrir des salaires et des avantages sociaux concurrentiels. Il a également souligné qu’«une culture de travail attrayante, qui favorise la satisfaction des employés, des possibilités d'avancement professionnel et un certain degré de souplesse, donnera à votre entreprise une bonne longueur d'avance au moment d'attirer et de maintenir en poste des talents».

Le coup de sonde, commandé par Robert Half, a été fait par une firme de sondage indépendante auprès de 1148 travailleurs adultes, entre le 4 et le 30 mai derniers.