Un week-end à Tremblant pour 500$

Vous avez le goût de vous évader pour le week-end sans pour autant vider votre compte de banque?

Nous avons déniché un itinéraire comprenant activités, repas et hébergement original pour deux et pour une petite famille, tout ça, pour environ 500$ taxes incluses (mais essence en sus). Suivez-le guide vers la magnifique région de Mont-Tremblant pour un séjour sous le signe du plein air.

Week-end de glamping pour deux

Hébergement

© Melissa Beaudoin

Départ le vendredi fin de journée vers votre hébergement pour le moins unique... l’Hôtel UNIQ au Domaine Saint-Bernard! Vous séjournerez dans une tente style bivouac dans laquelle on retrouve un lit double confortable, un petit bureau et chaises. Sous la tente commune, vous aurez accès à des tables à pique-nique, BBQ, poêle au propane, ustensiles de cuisson et assiettes pour vos repas. Aussi disponibles sur place, douches, toilettes et wi-fi pour une escapade en glamping plus que parfaite.

Coût : 2 nuits à partir de 273,70$ (taxes incluses)

Réservation : www.hotel-uniq.com

Activités

© Domaine St-Bernard

Le Domaine Saint-Bernard est un véritable trésor caché situé à une quinzaine de minutes du village touristique de Tremblant où vous pourrez pratiquer une foule d’activités gratuites ou à faible coût. Adeptes de randonnée, c’est près de 40 kilomètres de sentiers balisés pour tous les niveaux qui sont accessibles sans frais pour les invités d’Hôtel UNIQ. Vous apprécierez aussi la plage du lac Raynaud où vous pourrez autant vous rafraîchir que relaxer les pieds dans le sable. N’oubliez pas vos vélos, car 6 circuits sur gravier pour débutants vous permettent de découvrir le Domaine.

© Domaine Saint-Bernard

Le samedi soir, profitez tout simplement de l’animation offerte par votre hébergement autour d’un joli feu de camp sous le ciel étoilé.

Coût : 0$

Repas

© Catherine Marois / Maison de Soma

La beauté d’un séjour à l’hôtel UNIQ c’est que vous pouvez apporter une glacière avec vos ingrédients préférés et préparer vos repas en compagnie des autres voyageurs dans une ambiance conviviale, et ce, dès votre arrivée. Ouvrez votre tente et appréciez la fraîcheur matinale et les chevreuils venus vous dire bonjour. Thé et café sont servis alors que vous cuisinez votre petit-déjeuner.

Selon vos plans de la journée, vous pourriez vous offrir le luxe d'un repas à la Maison de Soma pour le lunch, une table fermière au cœur des champs où vous vous régalerez d’un pique-nique gastronomique pour 45$ par personne.

En soirée, profitez des installations de votre hébergement pour vous concocter un repas savoureux.

Coûts : épicerie 115$ + Maison de Soma 103,50$ = 218,50$ (taxes incluses)

Réservation : maisondesoma.com

TOTAL : 492,20$ (taxes incluses)

Week-end en nature pour une famille de 4

Hébergement

© Sépaq / Parc national du Mont-Tremblant

Arrivez dès le vendredi au parc national du Mont-Tremblant pour un week-end familial en camping. Les enfants de 17 ans et moins y accèdent et logent gratuitement et ont accès à la location d’équipement sans frais, ce qui vous permet de maximiser votre budget.

Les espaces pour tente ou petit véhicule récréatif sans service débutent à 32,35$ par nuit et les différents secteurs du parc offrent plusieurs styles de terrains selon vos préférences. Avec ou sans service, boisé près d’une rivière ou des stations sanitaires, vous avez amplement le choix.

Coût : 64,70$ + droits d’entrée SÉPAQ 2 adultes 2 jours : 38,20$ = 118,34$ taxes incluses

Réservation : www.sepaq.com/pq/mot

Activités

© Sépaq / Steve Deschênes / Parc national du Mont-Tremblant

Profitez du calme matinal sous les chants des huards pour pagayer en canot en famille sur l’un des nombreux lacs du parc. Pour 37$, vous aurez 4 heures devant vous pour observer la nature, vous laisser porter par le courant et admirer les paysages entre deux coups de rame.

Si vous préférez garder les deux pieds sur terre, le parc national offre un réseau de 82 kilomètres de sentiers pédestres, accessibles sans frais avec vos droits d’entrée.

Après autant d’effort à canoter et randonner, allez vous jeter à l’eau à la plage de la Crémaillère et amusez-vous à construire les plus gros châteaux de sable.

© Sépaq / Steve Deschênes / Parc national du Mont-Tremblant

Terminez la journée autour du rond de feu du Centre de découverte avec Histoires d’ours, des contes et légendes sur l’ours noir à 21h30 tous les samedis d’été.

Coût : 42,55$ taxes incluses

Repas

© Sépaq / Parc national du Mont-Tremblant

Qui dit camping dit hot dog et saucisses sur le feu, s’mores pour le dessert et sandwichs pendant la journée. Ce sont les vacances après tout! Apportez votre nourriture préférée pour le week-end et gardez un peu de place au budget pour les crèmes glacées et une petite frite à la cantine du coin.

Coûts : épicerie 200$ + petites surprises : 45$ = 281,75$ taxes incluses

TOTAL : 442,64$ (taxes incluses)

ESSENCE

Pour le trajet entre Montréal et Tremblant, soit une distance d’environ 250 kilomètres aller-retour, on peut compter en moyenne 45$ en essence (pour une consommation de 9 l/km à 1,90$ le litre d’essence).