Une Québécoise aux premières loges aux Jeux olympiques de Paris 2024

PARIS | Au premier abord, Marlène Turp est timide et réservée. Cependant, dès qu’il est question des Jeux olympiques, ses yeux s’illuminent et la gêne laisse place à une passionnée de sports et surtout de gymnastique.

Ça tombe bien, car la femme de 52 ans qui rêvait d’être spectatrice aux JO de Paris 2024 a déniché un emploi au sein du Comité d’organisation (COJO). Elle sera donc aux premières loges pour assister aux prouesses des gymnastes canadiens, qu’elle a côtoyés en travaillant pendant près de 20 ans à la Fédération de gymnastique du Québec.

«L’équipe nationale féminine est déjà qualifiée pour les JO et j’espère que les René Cournoyer, Félix Dolci et William Émard y parviendront aussi. Félix, je le vois évoluer depuis qu’il a 5 ans. Je les ai vus grandir alors j’avais déjà l’objectif d’aller les voir éclore aux Jeux de Paris», mentionne avec fierté Mme Turp, en entrevue au Journal dans les récents et très sécurisés bureaux du COJO.

«Là, je vais le vivre autrement, ajoute-elle. Je serai contente de les accueillir et je serai la fille la plus heureuse au monde pour eux.»

Une surprise

La résidente de Bois-des-Filion, dans les Laurentides, a posé sa candidature, sans grande attente. De fil en aiguille, elle a franchi les étapes et a été rappelée pour des entrevues subséquentes. Au bout de quelques semaines, elle a enfin commencé à y croire et à penser à se trouver un logement dans la capitale française, où elle a déménagé fin septembre.

«C’était une surprise, car je n’avais jamais travaillé ailleurs qu’au Québec et au Canada. Je n’avais pas une expérience immense dans des événements internationaux. J’avais fait les Championnats du monde à Montréal en 2017», raconte celle qui ne s’est pas ennuyée de l’hiver québécois.

La cheffe de projet senior opérations techniques pour la gymnastique et le goalball (un sport de ballon pour des athlètes avec une déficience visuelle) est responsable des sites de compétition et d’entraînement, des horaires et de l’application des règles.

«Ce sera une première pour moi avec les Paralympiques. Je découvre les sports adaptés, et c’est une nouvelle avenue qui s’ouvre. C’est très intéressant et stimulant», commente-t-elle avec fébrilité.

Un héritage

Mme Turp a bien hâte de découvrir l’aréna Porte de la Chapelle, où auront notamment lieu les épreuves de gymnastique artistique. Il est toujours en construction, à l’instar du Centre aquatique et du village des athlètes.

Contrairement à d’autres villes, comme Sotchi qui a tout construit de A à Z, ou Pékin et Athènes, dont plusieurs installations sont à l’abandon, Paris souhaite réutiliser ses bâtiments olympiques. Certains seront réaménagés afin de répondre à une demande d’achalandage plus petite – on attend 15 millions de visiteurs aux Jeux - d’autres seront déménagés.

«On sent que les choses veulent être faites différemment à Paris, dont l’utilisation de l’héritage, de tout ce qui va rester des Jeux», note la bachelière en enseignement de l’éducation physique.

«C’est important pour les gens de retourner dans des endroits où les Olympiques ont eu lieu, assure-t-elle. Tu vois les anneaux olympiques ou des images que tu as vues à la télé. Pour un jeune, de pouvoir s’entraîneur ou compétitionner là où des médailles olympiques ont été gagnées, c’est incroyable.»

Le même destin

Rapidement, Mme Turp s’est intégrée à son nouveau milieu de travail, parmi des collègues qui proviennent d’un peu partout dans le monde et qui ont tous le même but.

«C’est plus que de rendre un événement, c’est de faire vivre une expérience aux gens, autant à nous qu’à tous ceux qui vont venir, aux participants, aux athlètes, aux spectateurs. On travaille tous avec la même intention et on s’en va tous vers le même destin, parce qu’après les Jeux, tout le monde s’en ira ailleurs», rappelle celle ayant déjà eu le temps de visiter Bordeaux et Barcelone.

De plus, Mme Turp est impressionnée par le nombre de jeunes employés fraîchement sortis de l'école qu’elle côtoie.

«Malgré qu’ils ont peu d’expériences professionnelles, ils sont très engagés. Ils vont arriver sur le marché du travail déjà équipés de plein d’outils que je n’ai pas eu la chance d’avoir à cet âge-là», soutient la nouvelle amatrice de baguettes qui ne pourra plus jamais manger de pain tranché.