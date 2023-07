Une ridicule flambée des salaires chez les quarts-arrières de la NFL

C’était jadis, autrefois, naguère... En 2013, en fait. Le quart-arrière le mieux rémunéré de la NFL empochait 22 millions par saison, un salaire alors jugé faramineux. Dix ans plus tard, il ferait presque figure de parent pauvre à sa position.

Ce quart-arrière tout juste au-dessus du seuil de la pauvreté (alerte : c’est du sarcasme!) était Aaron Rodgers. Dix ans, ce n’est quand même pas une éternité et pourtant, à l’heure actuelle, il y a maintenant dix-huit quarts-arrières qui touchent au moins 22 millions par saison. Vous avez bien lu, dix-huit!

Pourquoi évoquer aujourd’hui cette indécente valse de millions? Parce que mardi, Justin Herbert et les Chargers en sont venus à une lucrative entente de cinq ans pour 262,5 millions.

En termes de salaire annuel moyen, Herbert devient donc le quart-arrière le mieux rémunéré du circuit Goodell, avec 52,5 millions par saison. On parle de quelques grenailles de plus que Lamar Jackson, qui avait signé son contrat avec les Ravens en mai. Tout juste avant, c’était Jalen Hurts avec les Eagles.

À chaque fois, le nouveau signataire touche un peu plus que son prédécesseur. Dans les prochains jours ou semaines, ce sera au tour de Joe Burrow avec les Bengals, de devenir le quart-arrière le mieux payé. Ainsi va le jeu infini de saute-mouton.

Mahomes, une aubaine

Getty Images via AFP

Avec le pactole que touche Herbert, quatre quarts-arrières jouissent maintenant d’un salaire annuel moyen de plus de 50 millions, les autres étant Jackson, Hurts et Rodgers. Pas moins de 12 récoltent au moins 40 millions.

Lorsque Patrick Mahomes a paraphé une entente à long terme avec les Chiefs qui lui rapportait 45 millions par saison, la planète football a pris feu plus rapidement que les forêts du Québec en juin.

Trois ans plus tard, celui qui s’est incontestablement établi comme le meilleur quart-arrière de la NFL peut être considéré comme une aubaine. Trois petites années et le voilà qui a dégringolé au huitième échelon parmi ses pairs en frais de salaire annuel. Il sera sous peu neuvième quand Burrow fera sauter la banque.

Pas toujours mérité

Que dire de ceux qui le devancent? Herbert n’a amené les Chargers qu’une fois en séries, mais il n’en sera qu’à sa quatrième saison et le talent lui sort par les oreilles.

Jackson a démontré toute sa valeur, mais il a raté 10 matchs lors de deux dernières saisons et son style extrêmement physique représente un haut risque pour les Ravens.

Hurts a guidé les Eagles vers le Super Bowl en février dernier, mais rien ne garantit que sa courbe d’ascension se poursuivra.

Rodgers a 39 ans et il est permis de se demander s’il commence à faire son âge, lui qui n’a pas été égal à lui-même, la saison dernière.

Russell Wilson a été une véritable catastrophe à Denver et tentera de ressusciter sa carrière cet automne.

Kyler Murray est athlétique à souhait, mais les blessures ne l’épargnent pas et il y a de plus en plus de bruit sur son éthique de travail apparemment douteuse.

Deshaun Watson a tiré profit du désespoir ambiant chez les Browns pour obtenir un contrat entièrement garanti malgré une pléiade d’histoires d’attouchements et de comportements louches qui le visaient.

Getty Images via AFP

Une obligation

La morale de l’histoire, c’est que les équipes sont de plus en plus désespérées et ont les mains liées quand vient le temps de récompenser les quarts-arrières. Même des pivots corrects, sans plus, profitent de cette manne. Impossible de sortir le hamster de cette roue qui tourne à vitesse démesurée.

La position de quart-arrière est critique aux succès d’une organisation et il n’y a rien de trop beau pour s’assurer d’en avoir un, même à prix déraisonnable.

La NFL continue de faire des affaires d’or, si bien que le plafond salarial est passé de 123 millions à 224,8 millions en 10 ans.

Reste que quand un quart-arrière touche plus de 40 millions, c’est quand même 18% de l’argent disponible qui est consacré à un seul joueur. C’est un casse-tête de tous les instants qui se dessine pour rendre les 52 autres joueurs heureux et pour maintenir un noyau fort.

De la grogne

Getty Images via AFP

Pendant ce temps, des joueurs à d’autres positions lèvent le ton. Les porteurs de ballon réalisent que leur valeur baisse.

Josh Jacobs, des Raiders, a touché 393 fois au ballon la saison dernière, un sommet dans la ligue. Il a gagné 1653 verges au sol et 2053 au total.

Saquon Barkley a pour sa part obtenu 30% des gains de l’attaque des Giants.

La récompense pour ce labeur qui hypothèque leur corps? Des salaires avoisinant les 10 millions, ce qui leur vaut le 210e rang parmi leurs pairs dans la NFL.

Il y a donc les quarts-arrières et les autres. Pas moins de 16 des 20 joueurs les mieux payés évoluent à cette position. C’est normal, par la nature hyper complexe de leur tâche, mais c’est tout de même saisissant.

La bête est toutefois incontrôlable. Pour n’importe quelle équipe, pas de quart-arrière, pas de salut.