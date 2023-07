SAREAULT, Gérald, prêtre



Le 25 juillet 2023 est décédé Gérald Sareault, prêtre diocésain de Valleyfield.Il laisse dans le deuil ses confrères prêtres, ses frères et soeurs, Pierrette (feu Émile), Gilles (feu Ginette) et sa conjointe Lisette, Réjean (feu Ginette), Lucette (feu Pierre), Liette (feu Réjean), Marcel et Christine, ses neveux, nièces, parents et amis ainsi que les paroissiens et paroissiennes des deux communautés avec qui il a célébré des messes à diverses occasions.Sa dépouille sera exposée, en chapelle ardente, à l'église de Saint-Lazare, le jeudi 3 août 2023, de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 4 août, à 11h, en l'église de Saint-Lazare. Sa dépouille sera incinérée par la suite et ses cendres inhumées au cimetière du même endroit ultérieurement.Des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît (https://www.jedonneenligne.org/fondationhds/DON) ou à la Société historique de Saint-Lazare (https://www.shst-lazare.org) seraient appréciés.