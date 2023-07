À boire deboutte: le troisième album de Salebarbes sortira le 30 août

Ce ne devait être qu’un projet pour s’amuser, mais deux disques d’or, des tonnes de concerts à guichets fermés et un Félix de groupe de l’année plus tard, la formation acadienne Salebarbes en est rendue à confirmer la sortie d’un troisième album.

• À lire aussi: Deux disques d’or pour Salebarbes

Précédé des extraits «Tite-gomme» et «Stirer la roux», cette dernière lancée vendredi, À boire deboutte verra le jour le 30 août.

Enregistrée sur une période de six semaines, la nouvelle création du quintette trad-cajun – formée des frères Éloi et Jonathan Painchaud, Jean-François Breau, Georges Belliveau et Kevin McIntyre – contient onze compositions originales «qui regorgent de détails, de textures rétro et d’émotions brutes», mentionne-t-on dans un communiqué envoyé aux médias.

Salebarbes sera actif avant la sortie de l’album. À partir de jeudi prochain, quand le groupe fera la première partie des Cowboys Fringants, à Rimouski, 11 concerts au Québec et au Nouveau-Brunswick apparaissent à l’agenda.

Le groupe sera ensuite en tournée de la mi-septembre jusqu’au début du mois de décembre. La plupart des dates affichent complet.

En mars dernier, Salebarbes a reçu des disques d’or pour récompenser la vente de 40 000 exemplaires de chacun de ses albums Live au Pas Perdus et Gin à l’eau salée, parus en 2019 et 2021.