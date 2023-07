«Ça fait 22 ans que je fais ce trajet-là»: les autobus express de la Rive-Sud cèdent leur place au REM

C’est la fin d’une époque pour les usagers et les chauffeurs des autobus express de la Rive-Sud vers le centre-ville de Montréal, qui en sont à leurs derniers trajets avant de céder la voie au Réseau express métropolitain (REM) lundi.

«Ça fait 22 ans que je fais ce trajet-là, depuis que je travaille au centre-ville de Montréal», souligne François Carrière.

Tous les jours, il marche jusqu’au stationnement incitatif Chevrier, à Brossard, à cinq minutes à pied de chez lui. De là, il prend l’express 90 du Réseau de transport de Longueuil (RTL) qui l'amène à la place Bonaventure en 20 minutes.

Après ses vacances, au mois d’août, il devra dire adieu à son trajet direct. Il devra prendre un autobus pour aller à la station Panama, puis prendre le REM vers le centre-ville. Le tout lui coûtera 155$ par mois plutôt que 108$.

«Ça va être plus long et plus cher. Je vais peut-être prendre ma voiture, ou même devancer ma retraite», dit-il.

Derniers trajets

À partir de lundi, les autobus du RTL et d’exo se rabattront désormais vers les stations du REM, puisqu’une clause de non-concurrence empêchera les autobus de passer par le pont Samuel-De Champlain.

L’arrivée du REM sonne donc le glas de la ligne 90 du RTL, qui part du stationnement Chevrier de Brossard vers le centre-ville depuis 25 ans. L’autobus 45 en est aussi à ses derniers trajets du terminus Panama jusqu’à la Place Bonaventure, après 37 ans de service.

«J’aimais le véhicule en accordéon. J’aime aussi le côté express. Les gens scannent à un arrêt, puis débarquent à un autre arrêt», regrette Gabriel Roy, chauffeur au RTL depuis 13 ans.

Un quotidien chamboulé

Les autobus du RTL qui empruntaient le pont seront désormais déployés dans les réseaux locaux: 29 seront connectées au train léger.

À partir de lundi, la navette temporaire 742 ira du stationnement Chevrier vers les stations REM, puis traversera le pont vers le centre-ville pendant un mois, pour facilter la transition.

Après le 21 août, les usagers devront se rabattre vers les lignes 4 et 32 vers la station Du Quartier ou la ligne 38 vers les stations Brossard et Panama.

«Ça vient changer complètement le quotidien», déplore Marc Gingras, président du Syndicat des chauffeurs d'autobus du RTL.

S’il n’y aura pas de coupes de postes, la redéploiement des autobus vers les trajets locaux a des impacts sur les horaires.

«Ça fait plus de voyagements pour les chauffeurs. Il y en a qui vont devoir retourner travailler de soir ou les fins de semaine», dénonce celui qui est à l’emploi du RTL depuis 23 ans.

