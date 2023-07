Décès de l’acteur montréalais Pierre Collin

Le décès de l’acteur aux multiples talents et cofondateur du Théâtre d’Aujourd’hui, Pierre Collin, a été annoncé vendredi soir par son agence et sa famille.

L’homme qu’on a pu voir dans «La Grande sSéduction», «Le Survenant», «Scoop», «Virginie» et «Unité 9» s’est éteint jeudi, entouré des siens. Il avait 85 ans.

«La vie et la carrière de Pierre Collin seront célébrées par ses proches en toute intimité à une date

prochaine», a partagé son agence, vendredi en fin de journée, par voie de communiqué.

M. Collin a démarré sa carrière en 1964 au théâtre, comme comédien et metteur en scène avec la troupe les Apprentis-Sorciers, qu’il a dirigé avec Jean-Pierre Saulnier.

En 1967, les deux hommes fondent, avec le Mouvement contemporain dirigé par André Brassard et les Saltimbanques de Rodrigue Mathieu, le Théâtre d’Aujourd’hui. Pierre Collin y a joué 13 pièces, dont «Le langue à langue des chiens de roche», de Daniel Danis, mise en scène de René Richard Cyr.

Le comédien a ensuite fait le saut au cinéma, jouant aussi bien la comédie que le drame. Il a notamment prêté ses traits au devin dans le premier film de «Dans une galaxie près de chez vous», à Roger Gendron sénior dans «Le Sens de l’Humour» ainsi qu’à Priest dans «Maelström».

À la télévision, il a tenu des rôles dans «Madame Lebrun», «Toute la vérité», «La Vie la vie» et « Omerta, la loi du silence».

En plus des nombreuses pièces de théâtre d’été auxquelles il a participé, Pierre Collin s’est aussi illustré dans les tragédies, le théâtre classique, les comédies musicales et dans certaines pièces de Tremblay, notamment dans «Bonbons assortis».

Au Théâtre du Nouveau Monde, il a participé à plus d’une quinzaine de productions, dont «Le Misanthrope», «L’Avare», «L’école des femmes» et « Les oranges sont vertes». Au Théâtre Denise-Pelletier, il a participé à plus d’une dizaine de pièces, dont «Frankenstein», tandis qu’au Théâtre du Rideau Vert, on a pu le voir dans «My Fair Lady».

Au cours de sa carrière, il a également occupé l’affiche du Théâtre Jean-Duceppe ainsi que dans plusieurs autres théâtres, comme L’Espace Go, le Théâtre d’la Corvée, le Théâtre du Trillium, le Théâtre Saydie Bronfman, le Théâtre de Quat’Sous, le TNO et La Licorne.

Il laisse dans le deuil sa conjointe, ses trois fils et de nombreux amis.