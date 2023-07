D’énormes grêlons à Gatineau causent des dommages

De nouveaux orages violents s’abattent sur le Québec vendredi, et l’Outaouais a été particulièrement touché en fin d’après-midi avec d’importantes quantités de pluie et des grêlons de la taille d’une balle de golf.

Photo Ian Pagé

«C’est devenu très sombre d’un coup à l’extérieur. Mon conjoint est sorti dehors et m’a dit de le rejoindre. Il disait entendre le bruit d’un gros avion, mais c’était la tempête qui s’en venait», a raconté Marilyne Tardif.

Photo Marc-André Pépin

Environnement Canada a émis une alerte d’orages violents pour les régions de Gatineau et d’Ottawa, vendredi après-midi. Des rafales et des grêlons de la taille d’une «balle de golf» ont fait plusieurs dommages dans le secteur d’Aylmer.

«Quand la grêle a commencé à tomber, c’étaient des petits morceaux mais c’est devenu de plus en plus gros. Ça a duré de 5 à 10 minutes environ», a précisé Mme Tardif.

Photo Ian Pagé

En raison des vents violents, plusieurs résidents du secteur ont perdu l’électricité pendant la courte tempête.

«On a perdu l’électricité vers 15 h. Des câbles électriques sont tombés dans la cour, nos plantes et nos légumes ont été arrachés», a indiqué Mounia Zaki.

Photo Mounia Zaki

Vers 17 h 30, plus de 12 000 clients de l’Outaouais étaient sans électricité en raison de 27 interruptions, selon Hydro-Québec.

Une alerte tardive

Alors que l’alerte d’orages violents est censée protéger les citoyens de certaines tempêtes, celle-ci est arrivée beaucoup trop tard, selon des Gatinois.

En effet, l’alerte ne s’est déclenchée qu’après la tempête sur les cellulaires et les téléviseurs.

«C’est absolument inacceptable de recevoir l’alerte après l’orage», a déclaré Selina Préseault-Bettencourt, qui reproche à Environnement Canada de ne pas avoir averti la population à temps.

Tempête attendue

De 30 à 50 mm de pluie sont attendus d’ici la fin de la journée par endroit. Les vents, eux, pourraient atteindre jusqu’à 90 km/h.

Si Environnement Canada n’écarte pas le risque d’une tornade dans certaines régions, les conditions météorologiques semblent davantage pointer vers des chutes de grêle importantes.

L’organisation gouvernementale rappelle d’ailleurs quelques consignes de sécurité à suivre en cas de veille d’orages violents.

«On sécurise ou, si possible, on range complètement les items de l’extérieur pour éviter de les endommager. Lorsqu’on entend du tonnerre, on se met à l’abri», a souligné à TVA le météorologue Jean-Philippe Bégin.