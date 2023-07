Équité, diversité et inclusion: les hommes blancs sont victimes des années 2000

Québec solidaire est coincé dans ses contradictions avec l’élection partielle qui aura lieu dans la circonscription de Jean-Talon, laissée vacante par la caquiste Joëlle Boutin.

Parti féministe, QS voudrait bien favoriser le choix d’une candidature féminine pour tenter de rééquilibrer son caucus d’élus, mais pour ce faire, il doit marcher sur son autre principe, celui de la démocratie participative qui confie la majorité des décisions aux membres plutôt qu’à l’exécutif du parti.

Écarter les hommes blancs

Quand QS appelle ses membres à choisir une femme comme candidate, il crée, de facto, un biais négatif à l’endroit des hommes qui souhaitent briguer les suffrages.

Au même moment, la députée solidaire Ruba Ghazal, qui tente de succéder à Manon Massé comme porte-parole, propose que le parti réserve dorénavant les circonscriptions prenables aux femmes.

Si ce n’est pas là une proposition qui exclut directement les hommes, je ne sais pas ce que c’est.

Symptôme d’une époque

Sous des allures vertueuses, cette dérive de QS démontre bien comment les hommes blancs sont ouvertement discriminés en 2023.

On a tous envie de leur répondre que leur gang a tout depuis des centaines d’années: l’argent, le pouvoir, les grosses jobs, les privilèges et qu’il est grand temps que les femmes et les minorités ethnoculturelles et sexuelles aient leur part du gâteau, mais ça ne change pas la réalité des hommes d’aujourd’hui.

En voulant réparer les erreurs du passé, on en crée une autre, tout aussi néfaste.

Le pire, c’est que l’accélération du mouvement fait porter la correction de centaines d’années de discrimination sur une seule génération qui se sent, peut-être avec raison, victime d’une époque.

Tôt ou tard, l’équilibre des chances devra s’effectuer, mais ce que propose QS n’a rien d’équilibré.

C’est ironique que ce soit une femme qui l’écrive, mais 2023, c’est un sale temps pour être un homme blanc.