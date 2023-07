F1: une journée moyenne pour Lance Stroll

Le Québécois Lance Stroll a connu une journée en montagnes russes, vendredi, lors des qualifications du Grand Prix de Belgique, disputées sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Au final, Stroll a terminé en 10e position de ces qualifications alors qu'il a accédé à la troisième phase de ces dernières (Q3).

Toutefois, le pilote de l'écurie Aston Martin a connu une Q1 plutôt compliquée en réussissant le 13e meilleur temps, sous une piste détrempée. Mais ce fut suffisant pour continuer son aventure.

Puis, en Q2, Stroll a profité d'un timing quasi parfait en obtenant le quatrième meilleur temps, puisque la piste s'est mise à s'assécher rapidement vers la fin de la deuxième phase des qualifications.

En Q3, tous les pilotes avaient opté pour les pneus tendres et une ligne de course clairement sèche était disponible.

Au final, c'est le Néerlandais Max Verstappen qui a dominé la séance de qualifications, étant plus rapide de plus de huit dixièmes de second sur Charles Leclerc, son plus proche poursuivant.

De son côté, Stroll a accusé 2,673 secondes sur le double champion du monde.

Plus de détails suivront.