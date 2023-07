«Facebook, c’est leur business les hackers», s’indigne François Lambert après s’être fait pirater

«Facebook, c’est leur business les hackers», a dénoncé l’homme d’affaires à succès François Lambert qui a perdu un bon 100 000$ de ventes après s’être fait pirater sa page Facebook récemment.

L’histoire, rapportée par Les Affaires vendredi, a secoué François Lambert il y a dix jours. Il en paye toujours le prix.

«Voyons donc qu’ils [Facebook] ne sont pas capables de voir que la page a été gérée à partir de Montréal par deux personnes, ma blonde et moi, et que maintenant, ce l’est par des gens des Philippines et du Vietnam», s’est indigné l’ex-dragon en entrevue au Journal.

«Ça serait simple à régler. Facebook ne veut pas», a-t-il déploré.

«Ça fait 45 courriels. Sincèrement, ils s’en balancent», a-t-il résumé.

Des pertes de 100 000$

C’est à la suite d’une rencontre Zoom avec un faux représentant de Nike qu’il s’est fait pirater sa page Facebook. On lui aurait subtilisé ses mots de passe avec un maliciel. C'est là que le calvaire a commencé. On a pris le contrôle de sa page Facebook.

Au total, il estime avoir déjà perdu près de 100 000$ de ventes. Sans parler de sa trentaine d’employés qui sont sur la corde raide depuis l’incident.

Dès qu’il a pu, François Lambert s’est rabattu sur TikTok, YouTube et LinkedIn pour stopper l’hémorragie.

«J’avais une portée de 1,3 million par mois, donc 141 000 personnes», a-t-il affirmé.

«J’avais 1000 visites par jour sur mon site depuis Facebook. Ça a baissé à 25», a-t-il observé.

Dans ses autres pages des réseaux sociaux, il a heureusement par la suite reçu une bonne «vague d’amour» pour l’encourager.

«Les entrepreneurs qui dépendent d’un seul réseau social sont à risque de tout perdre du jour au lendemain», a-t-il conclu.