Festival en chanson de Petite-Vallée: un mot de bienvenue touchant pour Florent Vollant et Richard Séguin

Pour amorcer sa quarantième édition, le Festival en chanson de Petite-Vallée a décidé de miser vendredi après-midi sur l’un de ses spectacles toujours très attendus: l’hommage aux artistes passeurs qui, cette année, sont Florent Vollant et Richard Séguin. Encore une fois, le spectacle a réussi à en émouvoir plus d’un, dont les artistes célébrés.

«C’est là qu’on les présente pour la première fois, donc donnez-leur tout l’amour que vous pouvez», a lancé l’animateur Marc Hervieux, après une magnifique version de Double Vie, réalisée par un quatuor de voix, dont l’un des fondateurs du festival, Jean-Maurice Lebreux. Tout d’un coup, la foule s’est levée offrant l’une des premières ovations de la représentation, loin d’être la seule.

Ayant peur de se faire «upstager» par une coanimatrice comme au spectacle hommage de l’an dernier, l’animateur s’est entouré d’un nouveau camarade, qui a reçu une nouvelle ovation du public à son arrivée: le Dr Stanley Vollant. «Même si on n’a pas un lien de famille immédiate, mais ça reste mon Nishtesh, mon grand frère», a-t-il dit en saluant son comparse de Maliotenam.

«Je vous rappelle, mon nom est Marc Hervieux», a souligné le musicien en ricanant, bien conscient qu’il s’est fait voler la vedette cette année.

Photo courtoisie, Alexya Crôteau-Grégoire

Donner une plateforme à la musique autochtone

Autre moment qui n’a laissé personne indifférent: le discours du fils de Florent, Mathieu McKenzie, visiblement très heureux d’être ici. «C’est vraiment touchant qu’on puisse avoir un artiste passeur autochtone pour un plateau aussi important que la quarantième édition. On vous partage la culture et la musique autochtone, et votre mission à vous, c’est de la transmettre», a-t-il raconté, le sanglot dans la voix.

Photo courtoisie, Alexya Crôteau-Grégoire

Peu de temps après, la foule est passée des larmes aux rires, avec un habitué des spectacles-hommages, Manuel Gasse, qui a écrit une chanson sur les crevaisons à la manière de Richard Séguin, et une interprétation au style «ChatGPT» de la magnifique Tshinanu, qui s’est terminée une nouvelle fois par une ovation debout.

Le spectacle s'est terminé avec une nouvelle vague d'applaudissement, avec le passage des hommagés sur scène pour interpréter Tout est lié, en compagnie des chansonneurs de cette édition du festival, qui démarre en grand.