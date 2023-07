Intérêts sur les prêts étudiants: 250$ d’intérêts par mois au Québec, 0$ au fédéral

Un jeune diplômé déplore devoir payer 250$ d’intérêts par mois pour rembourser ses prêts étudiants au Québec, alors que le fédéral a entièrement aboli ces frais depuis le 1er avril dernier.

Caleb Owusu-Acheaw a complété en mai 2022 une maîtrise en administration publique à l’Université d’Ottawa. Malgré ses études de l’autre côté de la rivière des Outaouais, il était admissible aux prêts québécois à titre de résident de la province.

Aujourd’hui, avec l’explosion des taux d’intérêt, M. Owusu-Acheaw doit payer environ 250$ d’intérêts sur des versements mensuels de 500$.

Pire, ses collègues hors Québec n’ont plus à payer d’intérêts sur les prêts fédéraux depuis que le gouvernement Trudeau a aboli ceux-ci au printemps dernier pour quelque 1,8 million de Canadiens.

«Si le fédéral est capable, pourquoi pas le Québec?» demande M. Owusu-Acheaw.

Cette ponction sur son budget, plaide-t-il, l’empêche d’économiser pour s’acheter un condo, de rembourser ses cartes de crédit ou de contribuer à ses REER.

8 années d’études

Une autre étudiante, Émilie Bellehumeur, craint elle aussi l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur sa dette étudiante d’environ 20 000$.

La doctorante en psychologie, basée à Gatineau, complète présentement sa huitième d’année d’études universitaires et se retrouve confrontée à un dilemme: aller travailler au privé en Ontario afin de rembourser rapidement ses prêts ou opter pour un salaire beaucoup plus modeste dans le réseau public québécois.

Lorsqu’elle a contracté des prêts étudiants, le taux d’intérêt se trouvait sous les 3%. Il atteint maintenant 7,7%. «Mes collègues et moi, notre budget n’était pas fait en fonction de ces taux-là!» souligne-t-elle.

Et impossible de savoir quel sera le montant à payer l’an prochain si les hausses du taux directeur se poursuivent. «Quand tu prends un prêt hypothécaire, tu peux choisir un taux fixe et tu n’auras pas de surprise. Mais là, on n’a pas le luxe de pouvoir négocier avec le gouvernement», souligne Mme Bellehumeur.

Abolition demandée

Pour la libérale Marwah Rizqy, Québec doit tout simplement abolir les intérêts sur les prêts étudiants. Elle rappelle que le gouvernement Legault a préféré utiliser la compensation du fédéral, en vertu de son programme de prêts distincts, pour bonifier l’Aide financière aux études. Autrement dit, Québec donne un coup de pouce aux étudiants actuels, plutôt qu’aux diplômés.

«Le gouvernement a détourné des fonds. Il a donné une partie aux étudiants, mais les diplômés, ceux à qui l’argent était destiné, se sont fait complètement flouer par le gouvernement», lance Mme Rizqy.

Québec solidaire et le Parti Québécois ont aussi demandé la fin des intérêts sur les prêts étudiants par le passé.

Plus accessible

Jeudi, en réponse à une chronique de Michel Girard, la ministre de l’Enseignement Pascale Déry s’est dite sensible «aux effets préoccupants de la hausse des taux d’intérêt».

«Rappelons toutefois que le modèle québécois d’accessibilité aux études est plus avantageux qu’ailleurs au pays avec un taux d’endettement plus faible. On a fait le choix de continuer d’investir en ce sens», a-t-elle plaidé sur la plateforme X (anciennement Twitter).

La ministre rappelle d’ailleurs qu’elle a annoncé la semaine dernière une bonification de l’Aide financière aux études de 140 millions $ par année.