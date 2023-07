La québécoise FNX-Innov vendue à des intérêts français

La firme de génie québécoise FNX-INNOV vient d'être vendue au géant français Artelia, ont annoncé les entreprises par communiqué vendredi matin.

« Une nouvelle aventure commence et nous pouvons tous nous sentir fiers et confiants en l'avenir ! », s'est félicité Richard Hélie, chef de la direction de FNX-INNOV, qui a comme premier actionnaire Groupe de gestion Beaver Inc. contrôlé par François Gaudreau.

Au total, Artelia et FNX-INNOV ont maintenant 8 500 employés dans le monde et un chiffre d'affaires dépassant 1,3 milliard de dollars.

Vie après l'UPAC

Il y a cinq ans, FNX-INNOV avait acheté les actifs du Groupe SM pour la somme de 40 millions $, selon La Presse.

En 2017, le fondateur du Groupe SM, Bernard Poulin, avait été arrêté par l'Unité permanente anticorruption (UPAC) dans l'opération Fronde.

