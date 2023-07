Le guide qui mène les nageurs à la victoire

ROBERVAL | Un nageur aura beau être au sommet de son art, le triomphe n’est pas garanti sans un bon guide. Et quand ce guide réussit l’exploit de mener cinq athlètes à la victoire en 34 traversées du lac Saint-Jean, les athlètes s’arrachent ses services.

• À lire aussi: Traversée du lac Saint-Jean: une course mythique sur la planète

Michel Potvin, 65 ans, devient l’un des hommes les plus populaires en ville à la fin du mois de juillet. L’expérimenté accompagnateur est l’un des favoris des nageurs, qui souhaitent tous être jumelés avec lui.

Mais encore faut-il être chanceux pour obtenir ce privilège puisque c’est le hasard qui détermine les duos, soit une pige effectuée lors du souper dans les rues. C’est d’ailleurs ce qui rend le palmarès de M. Potvin si épatant, puisque rien n’assure qu’il sera aux côtés d’un favori.

Le citoyen de Roberval qui connaît le lac «comme le fond de sa poche» éprouve «une grande fierté» quand la journée de travail se termine par une consécration.

«C’est un travail d’équipe. Il faut que le nageur écoute et que le guide soit attentif à ce qu’on lui dit», explique l’homme, qui partage l’espace dans l’embarcation avec l’entraîneur du nageur.

Samedi, il guidera l’Australien Bailey Armstrong, qui n’a encore jamais tenté de nager dans les eaux du Piékouagami.

Une mauvaise ligne de course ou une erreur d’inattention de la part du pilote peut envoyer aux poubelles la journée de travail d’un favori. «L’expérience, c’est la clé. Je connais le lac comme le fond de ma poche», assure celui dont le père a déjà joué le même rôle «à une époque où on avançait à la rame.»

Un rôle de «protecteur»

Michel Potvin a conduit quelques-uns des plus grands noms associés à la Traversée internationale du lac St-Jean au cours de sa carrière. Paul Asmuth (en 1989 sur 64 km), Stéphane Lecat, Petar Stoychev (deux fois) et Guillermo Bertola (2017) figurent sur son tableau de chasse.

«La première victoire de Petar, en 2001, j’étais avec lui. C’était une année très, très difficile, avec de la vague de six pieds. Après sa victoire, il a demandé qu’on aille me chercher parce qu’il voulait prendre des photos avec moi. Ça m’avait beaucoup touché», raconte-t-il à propos du plus grand champion de l’histoire de la compétition.

M. Potvin se fait aussi un point d’honneur de «protéger [ses] nageurs», un élément capital si le lac se déchaîne. «S’il vente fort, je cherche la meilleure façon de prendre la vague avec le nageur. Je veux lui offrir la meilleure protection pour qu’il puisse bien prendre les vagues.»

«Crucial»

Il suffit d’aborder brièvement le sujet avec les nageurs pour constater à quel point ils tiennent en haute estime le travail du pilote.

«C’est ce qui fait la différence entre nager 32 ou 40 kilomètres, illustre le Québécois William Racine, qui en sera à une deuxième traversée samedi. C’est crucial!»

Des propos qui trouvent écho chez le double champion du monde en eau libre sur 25 km Axel Reymond. «La communication reste la clé avec le guide. Je me rappelle une traversée Naples-Capri avec un guide italien. On ne se comprenait pas et ça n’avait pas bien été du tout», s’est-il remémoré en riant.