Le Tournoi de golf Jonathan Huberdeau

La deuxième édition du tournoi de golf Jonathan Huberdeau, organisé par la Fondation Cité de la Santé, a rassemblé 288 golfeurs. L’événement a permis de récolter 355 000 $ pour soutenir la santé mentale. Le tournoi était présenté par RBC Gestion de patrimoine et Marché 440, en collaboration avec Banque Nationale, Desjardins entreprises, Terrebonne Ford et Marival Resorts.

Photos fournies par Pascale Vallée, Maison Enfant Soleil et Fondation Cité de la Santé

André Malacket, DG de Fondation Cité de la Santé, est en compagnie de l’ambassadeur de la Fondation, Jonathan Huberdeau, Denis Piché, Sylvain Courcelles, Louis Gaudreau, Michel Sirois et Pierre-Luc Girard.

Jonathan Huberdeau est entouré des médecins et employés du CISSS de Laval, le Dr Kevin Gagné, Karine Allard, le Dr Patrick Montpetit et le Dr Serge Legault.

Les membres de l’équipe de la Fondation Cité de la Santé ainsi que les personnes qu’on aperçoit sur la photo ont effectué un travail remarquable.

Le réputé journaliste du Journal de Montréal Pierre Durocher, retraité, a été intronisé au Temple de la renommée de la Fédération de natation du Québec pour sa contribution à l’essor de la natation au Québec. Pierre Durocher, à gauche, est en compagnie d’André Fournier, l’ancien bras droit du regretté Edgar Théorêt.

Les Cards de LaSalle ont procédé à la remise de deux bourses d’études à leurs joueurs. Milton Lopez, le DG des Cards, est en compagnie de Marie-Hélène Pelland, de la Caisse Desjardins LaSalle, et des boursiers Ryan Bawart et Platon Leftakis.

Le tirage de la Maison Enfant Soleil signée Bonneville 2023 a permis d’amasser la somme record de 4,4 millions de dollars. Lors du tirage effectué en direct de l’émission Salut Bonjour à TVA, il y avait Aurélie Pouliot, maman d’Ally-Rose et de Lexie, Enfant Soleil ambassadrice du projet, Rosalie Martel, d’Opération Enfant Soleil, et Alain Dumas, porte-parole d’Opération Enfant Soleil.

La Ville de Saint-Lin–Laurentides ainsi que les trois pharmacies du territoire, soit la pharmacie Familiprix Extra, la pharmacie Jean Coutu et la pharmacie Brunet, ont annoncé leur collaboration pour soutenir les personnes âgées de 50 ans et plus de la région. Sur la photo, on voit Mathieu Maisonneuve, maire de la Ville de Saint-Lin–Laurentides, Lindy Sanscartier, pharmacienne-propriétaire du Brunet, Olivier Dannel, pharmacien-copropriétaire du Jean Coutu, et Jean-François Lafrance, pharmacien-propriétaire du Familiprix.