Les Coyotes, une équipe de séries?

Avec un bon mélange de jeunesse et d’expérience, les Coyotes de l’Arizona pourraient se rapprocher des séries éliminatoires la saison prochaine.

La signature du très prometteur Logan Cooley a sans aucun doute réjoui les amateurs de l’équipe du désert, jeudi. L’Arizona a été actif cet été en mettant en plus la main sur Sean Durzi, Nick Bjugstad, Alexander Kerfoot, Troy Stecher et Jason Zucker.

• À lire aussi: Un ancien du CH se joint au club de Jaromir Jagr en Tchéquie

• À lire aussi: Un ajout de taille pour les Sénateurs

Ce dernier, 31 ans, sera déjà le joueur le plus âgé du groupe. L’ancien des Penguins de Pittsburgh effectuera la transition vers un rôle de mentor, lui qui a évolué ces quatre dernières saisons avec des vétérans comme Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang.

«J’espère pouvoir amener de la qualité de n’importe quelle façon et aider l’équipe pour les envoyer en séries éliminatoires, avec un peu de chance», a expliqué Zucker au NHL Network, jeudi.

«Je joue d’une façon assez simple, je ne fais rien de fou ou de fantaisiste. Je crois que c’est quelque chose qu’ils ont aimé à propos de moi, a poursuivi le vétéran de 12 saisons. J’espère pouvoir aider le jeune talent et rendre le jeu plus facile pour eux.»

Avec Zucker, Clayton Keller, Nick Schmaltz, Matias Maccelli, Barrett Hayton, Lawson Crouse, Kerfoot et Cooley, l’entraîneur-chef André Tourigny aura de bonnes munitions pour bâtir ses deux premiers trios.

À la défense, on ne retrouve aucun défenseur de plus de 30 ans, ce qui pourrait poser problème. Devant le filet, Karel Vejmelka et Connor Ingram gagnent en expérience, mais sont loin de faire partie de l’élite.

Néanmoins, rebâtir est un projet intéressant pour Zucker, qui s’est engagé pour un an à un salaire de 5,3 millions $.

«C’est une très bonne jeune équipe, et un nouveau défi pour moi, d’être le plus vieux joueur. Ça sera un peu bizarre, mais amusant, a-t-il admis. C’est un beau problème d’avoir autant de jeunes et talentueux gars qui vont s’amener et prendre des rôles et jouer du hockey excitant.»

Les Coyotes n’ont atteint les séries éliminatoires qu’une seule fois au cours de la dernière décennie.