Madonna semble être en pleine forme

Madonna qui a fait craindre le pire après avoir été intubée et placée dans le coma en juin dernier s’est montrée particulièrement en forme dans une publication Instagram, jeudi soir.

Le 28 juin dernier, le gérant de Madonna avait annoncé qu’elle avait été hospitalisée aux soins intensifs en raison d’une infection bactérienne. Les rumeurs disaient que même après sa sortie d’hôpital, elle avait du mal à se remettre, passant ses journées au lit.

Visiblement la Madone va mieux et a publié une vidéo sur son compte Instagram où on la voit danser sur la chanson «Lucky Star» de 1983, pour souligner l’anniversaire de son premier album éponyme.

La star de 64 ans n’a pas évoqué son hospitalisation, mais a affirmé être reconnaissante d’avoir retrouvé la santé.

«Pouvoir bouger mon corps et danser juste un peu me donne l'impression d'être la star la plus chanceuse du monde, a-t-elle écrit. Merci à tous mes fans et amis ! Vous devez aussi être ma bonne étoile ! Et joyeux 40e anniversaire à mon premier album.»

Madonna compte finalement entreprendre sa tournée The Celebration Tour en Europe, en octobre prochain, si bien que ses spectacles des 19 et 20 août au Centre Bell ont été reportés. Ses admirateurs qui espéraient encore un miracle devront patienter jusqu’en 2024 pour la voir sur scène dans la métropole.

Celle qui fêtera ses 65 ans en août prochain avait également précisé plus tôt que sa tournée mondiale commencera finalement en octobre, en Europe.

La partie nord-américaine est ainsi reprogrammée.

L’interprète de Vogue et de quantité de chansons à succès souhaite ainsi casser la glace sous les projecteurs à Londres, les 14-15-17 et 18 octobre.