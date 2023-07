Martine Ouellet sera candidate dans Jean-Talon

Martine Ouellet, l’ancienne ministre péquiste et désormais cheffe du parti Climat Québec, sera candidate pour la prochaine élection partielle dans Jean-Talon à Québec, circonscription laissée vacante par la démission de la députée caquiste, Joëlle Boutin.

«Les gens en ont assez des fausses promesses des politiciens, qui, une fois élus, renient leur parole sous des prétextes aussi faux les uns que les autres. Tous les élus à l’Assemblée nationale s’écrasent devant le lobby de l’argent. On le voit clairement dans le dossier du tramway à Québec avec Alstom comme dans le dossier de la Horne. Ce n’est pas inéluctable. Il est temps que ça change», fait savoir Martine Ouellet par voie de communiqué vendredi matin.

Celle qui a été ministre des Ressources naturelles dans le gouvernement de Pauline Marois, rappelle l’urgence «de la crise climatique dont nous commençons à ressentir les effets dans notre quotidien avec les pluies diluviennes qui provoquent inondations et refoulements d’égouts, les feux de forêt catastrophiques avec son smog persistant, les tornades qui font des dégâts d’une ampleur jamais vue et des pannes d’électricité multiples (parlez-en aux assureurs et aux monteurs d’Hydro, eux le savent très bien) exige un coup de barre radicale dans la conduite de l’État. »

Elle souligne également son attachement à la ville de Québec, où elle possède toujours une résidence.