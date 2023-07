Opération de sécurité routière surprenante: la police de Québec découvre de la drogue et une arme dans sa voiture

Une simple interpellation en lien avec une opération de sécurité routière a rapidement pris de l’ampleur, à Québec, lorsque les policiers ont découvert de la drogue et une arme dans le véhicule d’un automobiliste.

En matinée, jeudi, les agents du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) s’affairaient à une opération de sécurité routière de routine lorsqu’ils ont interpellé les occupants d’un véhicule.

«Lors de l’interception, les policiers ont constaté que le conducteur présentait des signes d’intoxication à la drogue. Il a également utilisé une fausse identité», souligne Sandra Dion, porte-parole du SPVQ.

L’homme de 27 ans a donc été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies et supposition de personne. Mais c’est par la suite que les agents de la paix ont découvert le pot aux roses.

Ils ont découvert dans le véhicule 2100 comprimés de méthamphétamine, 60 grammes de roche s’apparentant à de la cocaïne, 60 grammes de poudre pouvant aussi être de la cocaïne, 20 grammes de cannabis et 50 comprimés de Cialis.

Un pistolet de calibre .45, chargé ainsi que trois cellulaires ont aussi été saisis.

«Un échantillon sanguin a été prélevé chez le suspect de 27 ans. Ce dernier est présentement détenu et pourrait comparaître demain pour les infractions en lien avec les stupéfiants et l’arme à feu», précise Mme Dion.

Les deux autres hommes âgés respectivement de 29 et 27 ans qui se trouvaient à bord du véhicule ont été libérés.