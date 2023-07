Rainn Wilson était toujours insatisfait dans «The Office»

Alors qu’il gagnait des centaines de milliers de dollars, en jouant dans la sitcom The Office, Rainn Wilson rêvait de millions. Il était une star du petit écran, mais il voulait être une vedette de cinéma. L’acteur a donné une conférence à Just For Laughs, vendredi matin, dans laquelle il a abordé, parfois avec humour, ses problèmes d’anxiété qui l’ont accompagné toute sa vie. «Il y a eu des périodes de ma vie où je m’attardais plus sur les choses qui n’arrivaient pas», dit-il.

Rainn Wilson ne comprenait pas trop pourquoi Just For Laughs lui avait demandé de donner la «conférence officielle» de cette année, appelée «keynote».

«Il y a des dizaines d’humoristes qui sont rassemblés à Montréal en ce moment, qui ont tous des émissions spéciales sur Netflix, et on me demande à moi, un gars qui n’a jamais fait de stand-up ou d’improvisation, de faire ce discours? Fais quelque chose d’hilarant et de profond à 11h30 le matin au Ramada Inn, bonne chance!»

Et pourtant, l’acteur de 57 ans de Seattle y est parvenu. En un peu plus de 45 minutes, il a captivé l’auditoire de quelques centaines de personnes en racontant ses années à jouer dans la populaire série The Office, en plus d’aborder avec transparence ses sessions chez les Alcooliques anonymes.

«Ce n’était jamais assez»

Prenant bien soin de taquiner les Québécois et la ville de Montréal [«une lointaine Saskatchewan où l’on parle français»], Wilson a inséré de nombreuses blagues dans son discours qui se voulait aussi plutôt sérieux. Il faut dire que dans les dernières années, l’acteur a ouvertement parlé de santé mentale, notamment dans le documentaire Laughing Matters.

Rainn Wilson est revenu sur un balado auquel il a participé récemment, avec Bill Maher, durant lequel il affirmait avoir toujours été insatisfait de ses années quand il tournait dans The Office. Aux États-Unis, la sitcom a joué durant neuf saisons, de 2005 à 2013, et elle a valu à Wilson trois nominations aux Emmy comme acteur de soutien.

«Peu importe le succès que je connaissais, ce n’était jamais assez, dit-il. Quand je jouais dans The Office, je me concentrais sur ce que je n’avais pas. L’argent, la célébrité, l’envie, le prestige, j’étais rempli de ce qu’on appelle le «mécontentement anxieux» (anxious discontent).»

«Quoi? L’acteur étrange de The Office qui faisait des millions et qui était nommé aux Emmy était malheureux? poursuit-il, en imitant la réaction que certaines personnes ont eue après avoir entendu ses révélations sur le balado. Quel trou de cul élitiste de Hollywood! Comment peut-il?»

Abandonné par sa mère

Rainn Wilson a expliqué que ce sentiment d’insatisfaction continuelle lui vient probablement de son plus jeune âge. Quand il était bambin, sa mère les a abandonnés, lui et son père, à la fin des années 1960.

En grandissant, il a fait des années de thérapie. Et il a essayé de combler ce manque «avec tout ce que je pouvais trouver, comme de l’alcool, du sexe, de la drogue, de la pornographie, de la nourriture et du gambling... Ça n’a pas marché.»

À Hollywood, où il pensait vivre son rêve d’être un acteur, Rainn Wilson s’est aussi rapidement aperçu à quel point les gens étaient hypocrites. «Dans les cercles d’humoristes à Hollywood, les jeunes cool prétendent qu’ils sont des nerds, mais c’est juste un rôle.»

Il raconte que les jeunes cool font maintenant du réseautage dans les réunions des Alcooliques anonymes. «C’est là que j’ai eu mon rôle dans The Office, en fait. Steve Carell était mon premier parrain. Je blague, c’était Ricky Gervais.»

L’humour peut aider les gens

L’acteur a poursuivi sa conférence en disant qu’il avait trouvé différentes façons de rendre sa vie meilleure. D’abord en acceptant que l’humour peut aider les gens. «J’ai vu à quel point les fans de The Office étaient reconnaissants pour notre petite émission bizarre qui a failli être annulée sept fois durant sa première saison.»

«Aucun d’entre nous n’avait décidé de faire de la télévision qui rendrait la vie des gens meilleure, dit-il. Nous l’avons plutôt fait pour nous acheter des maisons et payer nos dettes étudiantes.»

Rainn Wilson a conclu en citant «le grand Montréalais Leonard Cohen» et sa chanson Anthem: «Ring the bells that still can ring / Forget your perfect offering / There is a crack, a crack in everything / That's how the light gets in».

«À tous les humoristes et les membres de l’assistance, soyez libres de nous montrer vos imperfections. Soyez imparfaits. La craque laisse la lumière entrer, après tout. Alors, n’ayez pas peur de montrer votre craque!»