Sa fille tuée dans la fusillade d’Uvalde, elle cherche à devenir mairesse pour lui rendre hommage

Une femme se présente comme candidate à la mairie d’Uvalde, au Texas, après que sa fille se soit fait tuer dans la fusillade survenue en mai 2022.

La fille de Kimberly Mata-Rubio, Alexandria, fait partie des 21 victimes de la fusillade survenue à l’école élémentaire Robb. Elle n’avait que 10 ans, mais avait des ambitions et souhaitait même devenir avocate, selon le média américain CBS News.

Maintenant, plus d’un an après sa mort, sa mère souhaite se présenter à la course pour la mairie afin de lui rendre hommage.

«Je pleure la femme que tu serais devenue et toute la différence que tu aurais faite dans ce monde. Je pleure la femme que j'étais quand tu étais encore là. Mais, une partie de moi existe toujours, je suis toujours ta mère. J'honorerai ta vie par l'action. Ce n'est que le commencement», a écrit Mme Mata-Rubio dans un tweet accompagné d’une photo de l’article qui annonce sa candidature.

Mère de cinq enfants, elle a vécu toute sa vie à Uvalde, a rapporté le journal local Uvalde Leader-News.

«Il serait facile de fuir les problèmes qui affligent notre ville, mais j'ai décidé de rester à Uvalde et de faire partie du changement qui se fait attendre depuis longtemps», a mentionné la candidate. «Notre ville est devenue stagnante. Notre leadership est devenu confortable, ce qui a conduit aux événements qui se sont déroulés le 24 mai 2022. Les conséquences ont ajouté au traumatisme d'une communauté en deuil et fracturée. J'espère combler le fossé car ce n'est que lorsque nous nous unissons que nous pouvons évoluer vers quelque chose de plus grand.»

Les élections à la mairie de la ville texane doivent se tenir en novembre prochain.