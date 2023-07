Traversée du lac Saint-Jean: une course mythique sur la planète

ROBERVAL | Parfois méconnue des Québécois, la Traversée du lac Saint-Jean a pourtant une réputation légendaire dans le milieu de la natation en eau libre. L’élite mondiale se donne rendez-vous année après année à Roberval pour ajouter à son curriculum vitae d’athlète cet ultramarathon culte disputé dans des eaux qui peuvent être impitoyables. Les nageurs, qui prendront le départ de Péribonka samedi matin, 8h, affronteront les courants froids et des vagues qui peuvent atteindre deux mètres pendant près de sept heures. Le Journal vous présente les raisons qui font de cette course une épreuve unique au monde.

• À lire aussi: Traversée du lac Saint-Jean: huit mois à s’entraîner dans son congélateur

• À lire aussi: Le lac Saint-Jean, en attendant la Manche et son record

Le froid guette les nageurs

Aussitôt la course lancée dans la rivière Péribonka, c’est le froid qui attend les nageurs. Le cours d’eau qui se jette dans le lac Saint-Jean est réputé pour refroidir les ardeurs des concurrents. Une fois sortis de la rivière, les athlètes doivent rejoindre Roberval en faisant fi des courants froids qui traversent le plan d’eau. «J’ai tout simplement congelé», avait déclaré le nageur de Québec William Racine, l’an dernier, retiré des eaux après seulement 45 minutes. Rappelons que les coureurs peuvent revêtir une combinaison isothermique (wetsuit) si la température de l’eau est sous les 20 degrés Celsius. En bas de 18 degrés Celsius, la combinaison est obligatoire. Pour le moment, rien n’indique qu’elle sera nécessaire samedi matin.

Un lac imprévisible

Avec une superficie de plus de 1000 kilomètres carrés, le lac Saint-Jean se compare à une mer intérieure. Calme et plat un instant, il peut rapidement devenir «méchant» selon le guide d’expérience Michel Potvin, qui a mené plusieurs nageurs à la victoire depuis 35 ans. «Le lac Saint-Jean n’est pas fiable. Il peut virer de bord en un clin d’œil. C’est un lac imprévisible», affirme M. Potvin, 65 ans, qui navigue sur le plan d’eau depuis sa jeunesse. Une journée de fortes vagues usera plus rapidement les bras des athlètes et ralentira le rythme de la course au point où il n’est pas rare de voir certains d’entre eux rallier l’arrivée après le temps réglementaire. En 1994, une étude scientifique du magazine américain Outside avait même classé la compétition comme étant l’une des six courses les plus difficiles sur la planète.

Pas rares, les abandons

Ce n’est pas parce qu’on prend le départ de la course qu’on est assuré de toucher la plaque d’arrivée. Loin de là. Et les nageurs le savent trop bien. Des conditions météo extrêmes mènent bien souvent à une vague d’abandons. En 2015 par exemple, la moitié des 23 nageurs ayant pris le départ étaient rentrés à Roberval assis dans la chaloupe, transis et à bout d’énergie. Selon la Traversée du lac Saint-Jean, 481 nageurs différents ont entrepris la compétition à au moins une reprise depuis 1995. Parmi eux, 289 ont abandonné la course au moins une fois. «C’est une traversée qui est ultra réputée. On sait que c’est un lac difficile», a rappelé le double champion du monde en eau libre sur 25 km, Axel Reymond, en énumérant les dangers qui guettent les athlètes.

Sous le charme de la région

Au-delà du volet sportif, c’est l’organisation de la Traversée qui en fait son charme. Les nageurs débarquent dans la région en début de semaine et sont logés dans des familles d’accueil. Une façon de faire qui leur permet de s’imprégner de la culture de la région et favorise les rencontres. «Je ne connaissais pas du tout la région. On m’avait dit qu’ils étaient très accueillants, et ça, je confirme. Les personnes sont adorables», raconte la jeune Française Inès Delacroix, qui en est à une première présence au Lac-Saint-Jean. «Je trouve ça vraiment sympa. Et ça doit être ça qui fait le charme de cette course», louange la championne junior de France sur 25 km.