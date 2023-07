Une famille déportée malgré les menaces de mort d’un cartel au Mexique

Des Mexicains réfugiés à Beauport après avoir été intimidés et menacés par un cartel seront expulsés du Canada dimanche, car un tribunal fédéral estime qu’ils peuvent simplement déménager à l’intérieur de leur pays, une solution qui ne leur a pas permis de fuir le danger par le passé.

«Il y a des personnes dangereuses qui nous cherchent. Qu’est-ce qu’on va faire au Mexique maintenant? Où peut-on aller pour être en sécurité? On n’a plus rien là-bas», se demande désespérément le père de la famille. Il a demandé à taire son identité par crainte de représailles.

À Mexico, le professeur d’anglais s’était attiré des problèmes avec un cartel il y a plusieurs années. Cela a même poussé la famille à déménager dans un autre état pour se protéger, mais sans succès.

On blâme le père d’avoir dénoncé aux autorités son voisin, un trafiquant de drogue. Depuis son arrivée dans le quartier, fusillades, bagarres et jeunes qui consomment en pleine rue se multipliaient. Le trafiquant a finalement été tué dans sa cellule de prison après sa condamnation.

«Quelques jours après, d’autres membres de sa gang sont venus chez moi pour me menacer en disant que c’était de ma faute, que j’allais payer», raconte-t-il en s’exprimant en français.

Retrouvés malgré un déménagement

La petite famille a déménagé dans une ville à plus de 450 kilomètres de la capitale. Cela n’a pas empêché les criminels de les retrouver environ deux ans plus tard. Armés, ils ont questionné leurs nouveaux voisins pour savoir où le père se trouvait.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUÉBEC

Le Mexicain s’est donc réfugié au Canada en 2018, dans la capitale. Sa femme et ses trois enfants sont venus le rejoindre huit mois plus tard, car ils ont continué de recevoir des menaces.

Or, leurs demandes d’asile et d’appel ont chacune été déboutées même s’ils sont des immigrants bien établis au Québec. Grâce à une mesure de dernier recours, le père peut rester pour le moment, mais pas sa femme et ses enfants. Ils seront expulsés ce dimanche.

«C’est tellement stressant. J’ai peur qu’ils soient tués», laisse tomber le père, anéanti.

On les croit

Pourtant, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada croit leur histoire. Mais le tribunal estime aussi qu’il «y a possibilité de refuge» à l’intérieur même du Mexique, apprend-on dans la décision consultée par Le Journal.

Pour la famille, déménager dans un autre État mexicain n’est pas du tout une possibilité: «On a déjà essayé et ils ont été capables de nous retrouver. Il y a beaucoup de corruption entre les cartels et les autorités, on ne peut pas réellement faire confiance à la police au Mexique», explique l’homme.

En attendant leur expulsion, les trois enfants ont préparé leurs petites valises: «Ils pleurent sans arrêt à l’idée de quitter leurs amis, leur école, leur vie au Québec», confie le père.

«Ça fait une semaine que ma femme ne dort plus. Elle se réveille à 3h du matin. On est dans l’attente, donc on s’inquiète et on se pose toutes sortes de questions», poursuit-il.

Un exemple d’immigration réussie

La famille mexicaine menacée de déportation malgré sa crainte d’être carrément tuée dans son pays est pourtant un exemple d’une intégration réussie au Québec, selon leur députée fédérale, qui interpelle Ottawa à intervenir d’urgence.

«Le Québec serait juste gagnant à les garder. Ils participent de façon active à la société», insiste d’emblée Caroline Desbiens, députée bloquiste dans Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix.

La mère originaire du Mexique et ses trois adolescents seront renvoyés dimanche dans leur pays, car leur demande d’asile a été rejetée au Canada.

Travail, amis et bénévolat

Au Québec, l’homme travaille aujourd’hui comme livreur dans une buanderie tandis que sa femme est employée dans une entreprise d’entretien ménager. Ils ont appris le français et font même du bénévolat en donnant des cours de danse latine.

Leurs deux fils, âgés de 14 et 16 ans, s’impliquent comme cadets dans les Forces armées canadiennes. Ils ont également une adolescente âgée de 13 ans.

«Qu’est-ce qu’on a fait de mal pour ne pas pouvoir rester?» se demande avec tristesse le père. Ce dernier se voyait refaire sa vie loin du danger dans la Belle Province.

«Ils sont francisés, ils ont un travail, des amis. Leurs enfants fréquentent l’école en français. Plein de gens ont écrit des lettres pour appuyer leur dossier», fait valoir Caroline Desbiens du Bloc Québécois.

courtoisie

Elle estime que l’histoire d’immigration de cette famille est l’exemple parfait d’une intégration réussie: «C’est le genre d’immigrants qu’on recherche au Québec», poursuit-elle.

La députée demande à Ottawa d’intervenir en leur accordant un permis de séjour temporaire, le temps que leur nouvelle demande pour cause humanitaire – qui a récemment été déposée – soit traitée par le fédéral.

«Si on les renvoie dans leur pays, c’est foutu, on les a perdus», déplore Caroline Desbiens.