Vélo: 5 équipements de protection pour la montagne

Casque, gants, plastron, collier cervical, lunettes, protège-genoux, coudes et chevilles... Qu’un cycliste de montagne soit débutant ou professionnel, porter des équipements de protection correspondant à l’intensité déployée sur les sentiers est essentiel pour réduire les risques de blessures.

Casque avec mentonnière amovible

Photo tirée du site web boskvelocafe.com

Bell a doté le casque Super Air R de la technologie Spherical, qui contribue à rediriger les forces d’impact loin du cerveau en permettant à la doublure extérieure de tourner autour de la doublure intérieure lors d’une collision. Pionnier de la mentonnière amovible, celle-ci s’installe aisément en deux clics au moment de descendre la montagne. Le casque bénéficie entre autres d’une ventilation supérieure, d’un système d’ajustement minimaliste et léger, d’une visière réglable, de la technologie MIPS, d’un guide anti-sueur et d’une grande légèreté.

► Prix : 419,99 $

► Point de vente : boskvelocafe.com. Un atelier mécanique permet également d’être aux petits soins avec sa monture. Autour d’un sandwich et d’un café de torréfacteurs québécois, les cyclistes y partagent leur expérience sur deux roues.

Gants compatibles avec écran tactile

Photo tirée du site web mathieuperformance.com

Les gants de vélo montagne FOX HEAD Ranger connaissent une grande popularité. Ce modèle à doigts longs présente une paume en gel, un tissu résistant et durable, une fermeture au poignet avec crochet et boucle, un pouce en microsuède absorbant, en plus d’être compatible avec un écran tactile. Il protège vos mains et maximise l’adhérence aux poignées. Plusieurs couleurs disponibles.

► Prix : 47,99 $

► Point de vente : mathieuperformance.com

Lunettes

Photo tirée du site web primeauvelo.com

La construction des lunettes Bobcat de Smith conjugue la protection des modèles de type goggle , puis la légèreté et la ventilation des lunettes traditionnelles. La monture Evolve est très durable, résistante et ultra-légère, tandis que les branches et le pont de nez adhérents fournissent un maintien optimal, même mouillés. La lunette destinée aux cyclistes et aux skieurs est vendue avec une lentille ChromaPop Opal Miroir qui augmente le contraste et les détails lorsque la lumière est vive, ainsi qu’avec une lentille claire pour la faible lumière.

► Prix : 249,99 $

► Point de vente : primeauvelo.com

Genouillères

Photo tirée du site web demersbicycles.com

La genouillère G-Form E-line pourvue de coussinets et de la protection SmartFlex, est flexible en roulant, puis durcit lorsqu’il y a un impact. Elle possède une coque rigide offrant une protection et la capacité de glisser sur les surfaces dures, puis un revêtement robuste pour lutter contre l’abrasion. La genouillère est aussi dotée de sangles d’ajustement à boucles et crochets, de coutures à plat réduisant les irritations, d’un système de ventilation à quatre couches, ainsi que d’une fermeture à glissière.

► Prix : 199,99 $

► Point de vente : demersbicycles.com

Veste de protection légère

Photo tirée du site web mathieuperformance.com

Cette veste de protection de vélo montagne EVOC offre une protection accrue de la colonne (Liteshield Plus Back Protector amovible), du haut du dos et du coccyx (rembourrage protection EVA). Elle est légère, confortable, puis sa ceinture de hanche flexible et réglable en hauteur permet un ajustement sûr. De plus, elle prévient les mauvaises odeurs et le revêtement en silicone structuré sur les coutures empêche le glissement.

► Prix : 219,99 $

► Point de vente : mathieuperformance.com