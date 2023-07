RACHMAN, Anie (Sumarni)



À Montréal, le 22 juillet 2023, est décédée Mme Rachman, entourée de son époux et de quelques amies.Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Pierre Blouin, son garçon Ganang et son épouse Fika, ses petits-enfants Nata et Rara, sa soeur Tamu et son frère, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHUM (Montréal) pour les bons soins qu'elle a reçus.La famille recevra les condoléances le samedi 12 août 2023, de 11h à 17h au complexe