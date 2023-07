15 façons d’améliorer votre quotidien grâce à ChatGPT

L’intelligence artificielle n’a pas fini de faire parler d’elle. Si cette technologie controversée et en pleine expansion anime beaucoup de débats, elle n’en reste pas moins un outil extrêmement pratique. Voici quelques idées qui pourront sans doute faire gagner un temps précieux à toute la famille.

Chat GPT, qu’est-ce que c’est ?

Accessible au public depuis le 30 novembre 2022, ChatGPT est un robot conversationnel capable d’interagir avec les êtres humains par le biais de conversations écrites. Cette intelligence artificielle développée par le laboratoire californien OpenAI suscite énormément d’intérêt dans divers domaines en raison des avancées technologiques qu’elle représente.

Bien que ChatGPT soit capable de répondre à bon nombre de questions et se révèle être un assistant virtuel très pratique, certaines erreurs factuelles ou d’autres enjeux de biais sociétaux tels que le racisme ou le sexisme formulé dans ses réponses en font un outil controversé.

Pourtant, et même si de nombreuses personnalités des secteurs technologiques ont sonné l’alarme quant aux conséquences de son utilisation à long terme, l’intelligence artificielle a bel et bien fait son entrée dans nos quotidiens et est là pour de bon.

1. Planifier son épicerie

zulfa - stock.adobe.com

Planifier une épicerie hebdomadaire selon le budget et les préférences alimentaires d’une famille, c’est possible. En quelques secondes et en formulant clairement les paramètres à prendre en considération, ChatGPT fournira une liste précise des produits à se procurer pour répondre aux besoins de la semaine.

Exemple : « Prévois une liste d’épicerie d’environ 350 $* pour une famille de deux adultes et deux enfants, à Montréal, avec un régime alimentaire flexitariste. »

bonus: Une fois la liste générée, il est possible de demander au robot de classer les aliments par section du magasin afin d’optimiser le temps passé à l’épicerie

2. Des repas complets

Puisque l’intelligence artificielle conserve la mémoire des questions précédentes, il sera très facile de lui demander d’établir tous les repas de la semaine à venir (étapes de préparation incluses) à partir des ingrédients que contient la liste d’épicerie. Cela optimisera l’utilisation de tous les aliments. Et si un des repas ne plaît pas à toute la famille, il sera aussi possible de demander une autre suggestion à ChatGPT.

3. Prévenir le gaspillage alimentaire

Même en faisant tous les efforts du monde, il n’est pas rare de se retrouver avec des produits entamés à moitié ou sur le point d’expirer dans le fond du réfrigérateur. Pourquoi donc ne pas demander à notre assistant virtuel des options de recettes à base de ces ingrédients afin de réduire notre gaspillage alimentaire ?

4. Surveiller son alimentation

ChatGPT dispose d’une grande base de données d’aliments et de leur valeur calorique. En fonction des objectifs de santé, mais également des caractéristiques personnelles de chacun, il pourra fournir une estimation des apports caloriques pour chaque aliment ou repas consommé.

Attention : Il faut cependant se rappeler que même s’il est possible pour le robot d’établir un programme de nutrition basé sur des objectifs caloriques, il reste essentiel de consulter un spécialiste de la santé.

5. Des menus sur mesure

Vous recevez à souper en fin de semaine, mais manquez d’idées pour concocter un menu qui satisfera tous vos convives ? Rien de plus simple, il suffit d’entrer les conditions à respecter dans le prompteur et l’IA proposera la meilleure option pour satisfaire les préférences ou pour suivre les restrictions alimentaires de chacun.

Exemple : « Compose un menu de 3 services pour 6 personnes, qui se marie bien avec du vin blanc, utilise des bleuets, dont c’est la saison, et qui ne dépassera pas 250 $*. Un des invités est intolérant au lactose et deux autres sont végétariens. »

6. Planifier des vacances

Kannapat - stock.adobe.com

Que l’on parte pour trois, sept ou 14 jours, planifier un itinéraire de voyage peut s’avérer une tâche ardue qui nécessite souvent beaucoup d’heures de recherches. Même si certaines compagnies se spécialisent dans la confection d’itinéraires personnalisés, toutes les bourses ne peuvent faire appel à ces services. Avec une description détaillée de ses attentes, il est ainsi possible de concevoir en quelques instants un itinéraire adapté. De quoi partir avec une bonne base à ajuster au besoin.

Exemple : « Planifie un itinéraire romantique de 9 jours à Paris au mois de juillet pour un couple avec un budget de 130 $* par jour et en optimisant les déplacements. Garder 3 jours libres pour improvisation. Prioriser les musées et les incontournables. »

7. Des fêtes originales

Organiser la fête de la petite dernière qui ne jure que par les licornes ou encore le 20e anniversaire de mariage des beaux-parents, ChatGPT est une mine d’or d’idées en tout genre lorsque vient le temps de s’inspirer. Son aide ira des thèmes à la décoration en passant par les jeux, la musique et même des idées de menus.

Exemple : « Organise une fête d’enfant pour une petite fille de 6 ans qui adore les licornes et 8 invités de son âge, d’une durée de 3 heures au mois de juin. »

La réponse de ChatGPT

Lieu

Choisissez un lieu approprié pour la fête, comme une salle de fête dans un parc local, un espace de jeu intérieur avec thème de licorne, ou même votre propre jardin si possible.

Décoration

Décorez l’espace avec une ambiance licorne : ballons colorés, guirlandes de licornes, serviettes et assiettes à thème, etc.

Activités

Atelier de création de cornes de licorne : Fournissez du papier, des paillettes, des autocollants et des rubans pour que les enfants créent leurs propres cornes de licorne.

Chasse au trésor licorne : Organisez une chasse au trésor dans le jardin ou le parc, où les enfants cherchent des objets magiques de licorne.

Jeux de licorne : Mettez en place des jeux tels que «Pin the Horn on the Unicorn» (coller la corne sur la licorne) et «Licorne sauteuse» (utiliser des licornes sauteuses pour une course amusante).

Collation

Préparez des collations en fonction du thème de licorne, comme des cupcakes en forme de licorne, des fruits colorés en brochettes, des biscuits décorés avec des licornes, et une fontaine de limonade rose.

Gâteau d’anniversaire

Offrez un gâteau d’anniversaire licorne décoré avec une licorne comestible et des couleurs vives.

Cadeaux

Préparez des petits sacs de faveurs remplis de cadeaux licornes, comme des autocollants, des crayons, des petites figurines, et des bonbons.

Photobooth

Installez un photobooth avec des accessoires licornes pour que les enfants puissent prendre des photos amusantes.

Musique et danse

Préparez une playlist de chansons de fête et organisez une petite séance de danse pour que les enfants se défoulent.

8. Des suggestions personnalisées

MeepianGraphic - stock.adobe.com

Choisir un film, un livre ou un jeu de société ou bien un spectacle est souvent des paris risqués. Pourtant, il est possible de s’en faire suggérer par l’intelligence artificielle, et ce, de la façon la plus personnalisée qu’il soit. Il suffira ainsi de donner quelques-uns des titres de livres nous ayant le plus marqués pour que s’affiche une liste des meilleures recommandations en la matière.

Exemple : « J’ai adoré Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali. Basé sur cette lecture, suggère-moi une liste de romans québécois susceptibles de me plaire en fournissant une brève description pour chacun. »

La réponse de ChatGPT

Voici donc une liste de romans québécois qui pourraient partager certains points communs avec Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali :

«La vie éternelle d’Étienne» de Jean-Christophe Réhel :

Ce roman explore le thème de la vie après la mort et suit le voyage d’Étienne, un jeune homme décédé, alors qu’il découvre l’au-delà et tente de comprendre son existence passée.

«Le poids de la neige» de Christian Guay-Poliquin :

Ce roman post-apocalyptique explore la survie et la résilience humaine, des thèmes qui pourraient être liés à ceux de «Les marins ne savent pas nager».

«L’orangeraie» de Larry Tremblay :

Ce roman examine également les conséquences tragiques de la guerre, tout en présentant une histoire poignante de séparation et de réconciliation.

«Nikolski» de Nicolas Dickner :

Bien que l’intrigue soit différente, ce roman partage avec «Les marins ne savent pas nager» un certain ton poétique et une réflexion sur l’identité.

«La femme qui fuit» de Anaïs Barbeau-Lavalette :

Ce livre présente une femme qui prend des décisions radicales pour mener une vie indépendante, tout comme les personnages de «Les marins ne savent pas nager».

Veuillez noter que bien que ces livres puissent partager certains aspects avec «Les marins ne savent pas nager», ils restent des œuvres distinctes avec leurs propres intrigues et styles. N’hésitez pas à explorer ces livres pour voir s’ils vous captivent de la même manière que celui de Dominique Scali.

9. Améliorer ses finances

La planification de l’achat d’une maison, la préparation d’un budget, la compréhension des différents produits financiers disponibles sur le marché ou encore l’analyse de vos dépenses sont autant de raisons de mettre ChatGPT au profit de votre portefeuille. Peu importe votre situation ou vos objectifs, il est fort à parier que vous pourrez bénéficier de conseils judicieux.

10. Un outil très puissant

Que ce soit pour répondre à une question, effectuer un calcul complexe, obtenir une traduction ou encore trouver des informations sur un sujet précis, ChatGPT est un outil ultra-puissant. En effet, le robot se démarque par le simple fait qu’il suffit de converser à même une simple fenêtre de son navigateur pour obtenir en quelques instants l’information désirée.

11. Des histoires dont ils sont les héros

L’imagination de nos enfants est débordante. La nôtre en revanche a parfois du mal à se mettre en marche après une longue journée de travail. Et si l’histoire qu’ils réclament soir après soir était faite sur mesure et les plaçait en héros du récit ? Une belle façon de stimuler leur imagination (et la nôtre) et de créer des moments de surprise et de complicité.

Exemple : « Raconte l’histoire magique d’une petite fille de 5 ans qui s’appelle Maria, qui adore les trains et la guimauve et qui met en scène Louis, son grand frère de 8 ans, Météore, leur chat noir et blanc, et Frimousse, le lapin en peluche de Maria. »

La réponse de ChatGPT

Il était une fois une petite fille de 5 ans nommée Maria, qui vivait dans une charmante maison entourée de jolis jardins fleuris. Maria avait deux passions dans la vie : les trains et les guimauves. Chaque jour, elle passait des heures à jouer avec ses trains miniatures, imaginant des aventures passionnantes à bord de ses locomotives.

Un après-midi ensoleillé, Maria décida d’organiser un pique-nique dans le jardin avec son petit frère Louis, âgé de 8 ans. Elle avait préparé une grande nappe à carreaux et une panoplie de guimauves colorées pour le goûter. Louis, qui aimait toujours suivre les idées farfelues de sa sœur, était ravi de se joindre à cette aventure gourmande.

Alors qu’ils profitaient de leur goûter, leur chat noir et blanc, Météore, s’approcha curieusement. Météore était un chat joueur et affectueux qui aimait participer aux jeux de la famille. Il se mit à sautiller autour d’eux, essayant d’attraper les guimauves qui s’envolaient dans les airs.

Tout en riant, Maria proposa à Louis de construire une voie ferrée miniature dans le jardin pour faire circuler leurs trains préférés. Ensemble, ils assemblèrent des rails et placèrent des wagons colorés, tandis que Météore observait d’un air intrigué.

Mais le véritable trésor de Maria était son lapin en peluche, Frimousse. Elle ne le quittait jamais et l’emmenait partout où elle allait. Frimousse était le passager le plus spécial des trains miniatures, voyageant avec eux dans des mondes imaginaires remplis de magie et d’aventures.

Toute la journée, Maria, Louis, Météore et Frimousse s’amusèrent comme jamais. Ils conduisirent leurs trains sur des ponts, dans des tunnels et autour des fleurs du jardin. Leur imagination débordante leur fit vivre des aventures incroyables, explorant des contrées lointaines et rencontrant des personnages fantastiques.

Le soir venu, les enfants rentrèrent à la maison, les joues rosies par l’excitation et le plaisir. Ils se blottirent dans leur lit, entourés de leurs précieux compagnons, prêts à rêver à de nouvelles aventures le lendemain.

12. Entraînement sur mesure

Roverto - stock.adobe.com

Si l’on veut se maintenir en forme ou encore l’améliorer, il existe de nombreuses façons de le faire. L’intelligence artificielle peut vous fournir des conseils sur divers types d’exercices, tels que le cardio, la musculation ou le yoga en fonction de vos objectifs personnels et de vos préférences. Elle peut même créer un plan d’entraînement personnalisé selon votre niveau de forme physique, de vos objectifs et de votre emploi du temps.

Attention : Il ne faut pas oublier que l’IA ne pourra en aucun cas remplacer l’expertise d’un professionnel de la santé, mais simplement suggérer des programmes à partir des paramètres fournis.

13. Vulgariser les concepts

Certains sujets nous passionnent, d’autres nous ennuient. Cependant lorsqu’il s’agit d’approfondir une connaissance dans un cas comme l’autre, rien de mieux qu’un assistant virtuel tel que ChatGPT pour s’aider à comprendre les grandes lignes d’un concept qui nous échappe. Même si cela ne remplacera jamais une recherche et des lectures approfondies, c’est parfois suffisant pour intégrer des notions de base nécessaires à un projet ou autres discussions entre amis.

Exemple : « Vulgarise en 200 mots, ce qu’est une cryptomonnaie et son fonctionnement pour quelqu’un qui n’a aucune notion sur le sujet. »

Bonus : C’est aussi valable pour les enfants si l’on précise que c’est à eux que s’adresse l’explication, en plus de leur âge.

La réponse de ChatGPT

Une cryptomonnaie est une forme de monnaie numérique qui existe uniquement en ligne, elle ne se présente pas sous forme physique comme les billets et les pièces. Ce type de monnaie utilise la cryptographie, qui est un système de codes secrets, pour sécuriser les transactions et contrôler la création de nouvelles unités.

Le fonctionnement d’une cryptomonnaie repose sur un réseau décentralisé appelé blockchain. La blockchain est un registre public et transparent où toutes les transactions sont enregistrées de manière chronologique. Chaque transaction est groupée dans un bloc, et chaque bloc est lié au précédent, formant ainsi une chaîne de blocs.

Lorsqu’une personne souhaite effectuer une transaction avec une cryptomonnaie, elle envoie un message signé numériquement prouvant qu’elle est le propriétaire des fonds. Cette transaction est ensuite vérifiée et validée par un groupe d’utilisateurs appelés mineurs. Les mineurs utilisent la puissance de calcul de leur ordinateur pour résoudre des problèmes mathématiques complexes, ce qui sécurise le réseau et évite les fraudes.

Les cryptomonnaies offrent de nombreux avantages, tels que des frais de transaction généralement moins élevés que les systèmes bancaires traditionnels, des transactions internationales rapides et la possibilité d’effectuer des paiements anonymes.

Cependant, il est important de noter que les cryptomonnaies sont également sujettes à la volatilité des prix, car leur valeur peut fluctuer en fonction de l’offre et de la demande. Comme pour tout investissement financier, il est essentiel de comprendre les risques associés et de faire preuve de prudence lors de l’utilisation et de l’investissement dans les cryptomonnaies.

14. Des cadeaux réussis à tous les coups

Faire un cadeau c’est surtout vouloir faire plaisir à un être cher. Pourtant lorsque vient le temps de choisir, l’inspiration peut manquer. Non seulement ChatGPT peut fournir de nombreuses suggestions cadeaux adaptées à la personnalité du fêté, mais l’outil pourrait aussi par exemple aider à la rédaction d’un poème ou d’une chanson personnalisée à partir d’anecdotes ou des habitudes qui le caractérisent. Succès garanti.

Exemple : « Compose un poème en alexandrin sur Jean qui fête ses 40 ans, amateur de cigares et de musique classique. Il a peur des hauteurs et s’est déjà retrouvé coincé dans un ascenceur »

La réponse de ChatGPT

À Jean, qui célèbre quatre décennies avec éclat,

Amateur de cigares et de notes harmonieuses,

La vie tisse en symphonies, un parcours sans éclat,

Lui qui craint les hauteurs, mais se fait curieux.

Dans son royaume, les volutes s’élèvent en grâce,

Accompagnant ses rêves au rythme des quatuors,

Au clair de lune, il erre dans l’ombre qui passe,

L’univers des sons, l’enivrant troubadour.

Au sommet de la tour, il évite la crête,

Les hauteurs lui dérobent un souffle chancelant,

Mais dans son cœur, l’écho de l’âme en tempête,

Il contemple la vie, saisissant l’instant.

L’ascenseur jadis l’emprisonna dans l’effroi,

Tandis que la musique le berçait d’espoir,

Les notes d’un concert, vibrant comme une joie,

Lui rendirent la paix, l’envoûtèrent le soir.

En ce jour de printemps, l’horizon s’illumine,

Comme une symphonie d’étoiles dans le ciel,

À Jean, à ses 40 ans, à son âme en racine,

Que la vie danse et vibre, éternel essentiel.

15. Des activités adaptées

Gagner du temps en planifiant les activités de toute la famille, c’est possible et cela contribuera certainement à créer des souvenirs inoubliables. L’assistant virtuel est capable de suggérer un programme complet qui plaira à tout le monde. Il peut aussi suggérer des jeux pour les longs trajets en voiture ou même des idées d’activités artistiques pour petits et grands.

Quelques conseils

ChatGPT comporte évidemment quelques failles dont il faut avoir conscience lors de son utilisation.

1. La bonne formulation des questions est essentielle. Plus la question sera précise, plus la réponse le sera.

2. Il ne faut pas non plus hésiter à reformuler ou à demander des précisions si la première réponse donnée n’est pas satisfaisante ou semble incomplète.

3. Il reste évident qu’il est nécessaire de contre-vérifier les informations fournies par le robot.

4. * Les réponses sont basées sur les connaissances acquises par ChatGPT jusqu’en septembre 2021.

5. ChatGPT est un assistant virtuel qu’il est important de considérer comme tel. L’avis d’un expert sera toujours plus approprié en cas de demande spécifique.