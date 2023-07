Nos 20 chansons préférées des Trois Accords commentées par le chanteur Simon Proulx

Formée en 1997 par deux amis de «Drummond» – Simon Proulx et Olivier Benoît – la formation Les Trois Accords en a fait du chemin depuis ses débuts à tourner dans les stations de radio étudiante. «On oublie à quel point le groupe Les Trois Accords était une proposition qui n’était pas évidente au début», souligne le chanteur et désormais seul auteur des paroles, Simon Proulx. Le Journal a discuté longuement avec l’artiste de 42 ans qui s’est fait un plaisir de replonger dans ses souvenirs de création de 20 pièces choisies par la journaliste.

Commençons par les premiers succès.

1. Hawaiienne

Gros mammouth album turbo, 2004

«C’est notre première rencontre avec le public. Au départ, quand on a envoyé nos démos dans les radios, il y a un animateur de CISM (la radio étudiante de l’Université de Montréal) qui avait trouvé le titre drôle. Il l’a mise en ondes et a commencé à recevoir des appels. Même chose la semaine suivante. Tout a décollé avec cette chanson. C’est aussi la première chanson pour laquelle on a fait un vidéoclip... dans un chalet l’hiver pour une chanson d’été! (rires)»

2. Saskatchewan

Gros mammouth album turbo, 2004

«C’est la plus vieille chanson de notre répertoire qu’on joue encore. Elle n’a pas un format standard, c’est comme une sorte de ritournelle sans fin. Après Hawaiienne, on voulait rapidement sortir une autre chanson, on ne voulait vraiment pas être un feu de paille. On voulait montrer notre univers. C’est une chanson encore super importante pour nous.»

3. Loin d’ici

Gros mammouth album turbo, 2004

«C’est une chanson qui traînait un peu en arrière, qui n’était pas finie, que j’ai écrite quand un de nos chums est parti vivre à Rimouski. On a décidé de faire l’autre bout de la chanson pour que ce soit imagé, plus impressionniste, ce qu’on faisait plus à nos débuts. Ce fut la deuxième chanson à sortir de notre carrière au grand public, rapidement après Hawaiienne.»

4. Vraiment beau

Gros mammouth album turbo, 2004

«C’est une des chansons de notre démo enregistrée dans la salle de bain de notre immeuble à Sherbrooke (rires). Elle me rappelle cette époque où on faisait tout avec les moyens du bord. Pour moi, c’est vraiment une chanson de fête. C’est notre première balade d’empowerment.»

5. Lucille

Gros mammouth album turbo, 2004

«Ce texte est très impressionniste. Ce n’est pas du dadaïsme, mais le résultat est presque le même. C’est comme une exploration lexicale, on joue dans nos thèmes. Beaucoup de gens se la sont appropriée. J’en suis très fier, car elle m’a permis d’aller plus loin dans notre terrain de jeu.»