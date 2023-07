Nos 20 chansons préférées des Trois Accords commentées par le chanteur Simon Proulx (chansons 13 à 20)

13. Je me touche dans le parc

J’aime ta grand-mère, 2012

«Une chanson de l’ultime désespoir qu’a trouvé Simon: retourner à l’institut pour aller rejoindre la grand-mère (rires). On va à l’extrême. Au quatrième album, les gens comprenaient qu’il y avait quelque chose en arrière, une démarche. Je suis très fier du texte qui reste l’un de mes préférés.»

14. Retour à l’institut

J’aime ta grand-mère, 2012

«C’est la grande finale de la comédie musicale de J’aime ta grand-mère. L’idée était que ce soit le plus épique possible pour les retrouvailles avec la grand-mère. On voulait faire une fin triomphale, que la musique suive le texte, que les instruments s’ajoutent et que l’intensité monte. Il fallait que ça n’ait pas d’allure à la fin.»

15. Les amoureux qui s’aiment

J’aime ta grand-mère, 2012

«Ce sont des amoureux qui se projettent et qui imaginent ce qu’ils vont faire. Ce sont deux personnes qui viennent de s’évader et cela va être incroyable. Il y a eu beaucoup de travail sur cette chanson. Je l’ai fait écouter au réalisateur de nos clips, Louis-Philippe Eno, qui est quelqu’un de très important pour moi, et il m’a dit: “il faut que ce soit encore plus fou, qu’on aille sur la lune”. C’est une chanson de rêve.»

16. Les dauphins et les licornes

Joie d’être gai, 2015

«Je ne m’attendais pas à ce que cela devienne le succès que cela a été. Son format avec une montée très longue après moi seul à la guitare au début; je trouvais cela très intransigeant comme forme de chanson. J’adore cette chanson qui, pour moi, parle de quelque chose de sérieux et pas nécessairement drôle – le suicide – mais de notre façon à nous, d’une belle manière, et imagée.»

17. Ouvre tes yeux Simon!

Beaucoup de plaisir, 2018

«Ce fut un enregistrement très heureux, on a vraiment eu beaucoup de plaisir, d’où le titre de l’album. Je pense à cette période, à St-Zénon sur le bord d’un lac avec les amis. Ce fut la dernière chanson enregistrée et écrite le matin même. C’est sur un vieux running gag que je fermais les yeux en chantant. L’idée était que je ne chante pas le refrain, mais les gars du groupe qui me disent d’ouvrir mes yeux. C’est comme un commentaire de mise en scène pendant le spectacle. Pour moi, c’est toujours un bon moment.»

18. Corinne

Beaucoup de plaisir, 2018

«L’idée d’avoir ce bruit de cloche à vache et un rythme très dansant a mené à cette chanson très entraînante. Elle s’appelle Corinne, mais elle n’est pas là, Corinne, dans la chanson (rires). C’est le sujet très simple d’un gars qui est obsédé par la danse et qui la vit comme un accro. C’est juste une chanson d’à quel point il a besoin de danser.»

19. Piscine hors terre

Présence d’esprit, 2022

«On n’est pas vraiment détendu comme groupe, notre musique est assez excitée en général, alors c’était nouveau d’aller dans ce mode relax qui colle avec le propos de quelqu’un qui n’accomplit rien. Il ne fait que poser et reprendre son verre en s’imaginant qu’il arrose, ce que je trouve très drôle (rires).»

20. Internet

Présence d’esprit, 2022

«C’est une proposition très angulaire, une chanson un peu plus cérébrale. Un truc très rock aussi. Je trouvais drôle d’explorer un sujet technologique 30 ans plus tard, quelqu’un qui explique, bien trop en retard, comment fonctionne internet.»