BOUCHER, Madeleine



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 10 juillet 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé madame Madeleine Boucher, épouse de feu Jean-Louis Benoit.Elle laisse dans le deuil son fils Christian, sa fille Sonia (Patrick), ses petits-enfants Ariane (Dave) et Antoine. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Jeanne, Gérard, Rita, Laurette (Gilles), Pierrette, Thérèse, Hélène, Lise (Christian) et Suzanne, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les proches au :McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 6 août 2023 dès 12h30. Une cérémonie suivra à 15h30 en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.