LÉVESQUE, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, à l'âge de 90 ans, le 24 juillet 2023, est décédé monsieur Gilles Lévesque, demeurant à Sherbrooke, fils de feu Émile Lévesque et de feu Germaine Fortin.Il laisse dans le deuil son épouse Ghislaine Maltais, ses filles Maryse (Patrice Leblanc), Marie, Christine (Alain Boulianne), Louise (Sylvain Demers) et Sarah (Yves Tessier), ses petits-enfants Émilie (Nicholas), Myriam (Jonathan), Patricia (William), Naomi, Pierre-Marc (Lysiane), Charles-Étienne (Maxim), Édouard et Juliette, ses arrière-petits-enfants Agathe, Éloi, Amandine, Albert et Claire, sa soeur Monique, son frère Roch (Georgette), sa belle-soeur Ghislaine (feu Roger), ainsi que ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Maltais; Colette (feu Rock), Lucille (feu Julien), Louisette (feu Gérard), Jean (Évangéline), Suzanne (Paul-André) et Marcelle (Roger) ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances auMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 12 août 2023 entre 17h et 20h, ainsi que dès 10h le dimanche 13 août 2023, suivi des funérailles à 14h et d'un goûter entre parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de l'Estrie.https://alzheimer.ca/estrie/fr/agissez/faites-un-don