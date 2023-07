BOURDEAU, Rita née Gendron



À Saint-Eustache, le 10 juillet 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Rita Gendron, épouse de feu Jacques Bourdeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claire (Yvan) et Alain (Caroline), ses petits-enfants Louis-Philippe (Dahye), Catherine (Mathieu), Simon (Chloé), Marie-Pier (Xavier) et Alexandre (Clara), ses arrière-petits-enfants Mahée et Ethan, son frère Roger (Elisabeth), son ami Roger Charlebois ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 août 2023 de 13h à 16h au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille ne désire pas recevoir de fleurs.