LUSSIER, Charles

À La Maison de soins palliatifs Source Bleue, le 10 juillet 2023, à l'âge de 96 ans, est décédé paisiblement et entouré de ses enfants, M. Charles Lussier, époux de feu Thérèse Parenteau. Il était le fils de feu Aimé Lussier et de feu Élisabeth Vincent.Il laisse dans le deuil ses trois enfants Gilles (Christiane Patenaude), Louise (Martin Charron) et Jean-Charles (Caroline Jean), ses petits-enfants CharlÉlie, Gaël, Samuel, Tristan et Célia, sa soeur Gisèle, son cousin Jacques Malo ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s cher(e)s.Natif de Varennes, où il a vécu la majeure partie de sa vie, Charles était reconnu dans sa communauté comme un commerçant impliqué auprès de divers organismes. Homme dévoué, attentif aux besoins de sa clientèle et de ses employés qu'il considérait comme une partie de sa famille, il a travaillé avec ténacité et persévérance, toujours dans le respect des gens qu'il employait et côtoyait.C'était un homme droit, intègre qui inspirait le respect. Sans jugement, avec un humour fin, il était de bonne compagnie. Compagnon fidèle, avec son grand amour Thérèse, ils ont toujours été solidaires au point de former une paire bien soudée et complémentaire dans leur entreprise comme dans leur vie familiale. Aussi, outre leur implication solidaire dans l'entreprise, partageait-il avec elle une passion commune pour le golf et les voyages effectués sur divers continents. Charles appréciait spécialement les croisières qui lui permettaient de profiter de la danse, une autre grande passion et de prendre du bon temps partagé entre ami(e)s ou en famille lors de nombreux repas agrémentés de bons vins. C'était un bon vivant qui profitait bien de la vie.La famille recevra vos condoléances le samedi 12 août 2023 de 11h à 13h30 au:cfpierretetreault@videotron.ca |Les funérailles auront lieu le même jour à 14h en la basilique Ste-Anne, 195 rue Ste-Anne, Varennes, J3X 1R1.La famille tient à souligner le dévouement de l'équipe de soins du Manoir Ste-Julie, nous les en remercions, ainsi que les infirmières du CLSC Varennes, Sabrina et Nathalie, pour leur sollicitude et leur grand soutien. Nous tenons aussi, à exprimer notre profonde reconnaissance aux personnes attentionnées de la Maison Source Bleue. Leurs gestes empreints d'humanité, leur écoute et leur dévouement remarquable lui ont permis de profiter pleinement des derniers instants de sa longue vie entouré de sa famille, dans une atmosphère de quiétude et de bienveillance.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison de soins palliatifs Source Bleue.https://maisonsourcebleue.ca/fondation/faire-un-don/