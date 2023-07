ST-PIERRE, Andrée



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Andrée St-Pierre, survenu le 24 juillet 2023, à l'âge de 76 ans. Elle était la conjointe de monsieur Claude Mercier.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères Nelson et Jean-Guy (Joanne Bellemarre), ses soeurs Ginette (Pierre Millette) et Louise, sa belle-soeur Francine Doucet, sa belle-fille Marie-Claude (Stéphane Quesnel et sa puce adorée Laurence), ses belles-soeurs Élise (Denis Bruneau), Monique (Pierre Sauvé) et Estelle Arcand, son beau-frère Luc (Johane Frenette), sa cousine Christiane, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis, particulièrement son amie de longue date Ginette Lambert Gosselin.La famille recevra les condoléances le vendredi 4 août 2023, de 14h à 17h à la