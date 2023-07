ROBICHAUD, Allard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Allard Robichaud "Ti-Mousse", survenu le 22 juillet 2023, à l'âge de 93 ans. Il était le fils de feu M. Edmond Robichaud et feu Mme Marguerite-Lauza Breau.Il laisse dans le deuil sa conjointe Louise Deslauriers, ses enfants Nicole, Louise, Claude et Sylvain, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 6 août 2023, de 12h30 à 16h à laUne cérémonie sera célébrée à 16h, en la chapelle de la Résidence funéraire Curé-Poirier.Selon les volontés du défunt, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.https://cancer.ca/fr/ways-to-give/personal-donation