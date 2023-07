7 endroits pour faire la belle vie sur la Côte d’Azur

Des plages de sable ou de galets, des hôtels-palais, des marchés multicolores, des promenades célèbres, des villages perchés, le soleil, les Alpes et les vagues de la Méditerranée... Difficile de ne pas craquer pour la Côte d’Azur, dans le sud de la France. Vous rêvez de visiter cette région mythique? Voici quelques lieux et expériences coups de cœur qui ne devraient pas vous faire changer d’idée!

1. Passer un week-end à Nice.

Nice, 5e plus grande ville de France, charme avec ses 7,5 km de plages de galets, ses édifices Art nouveau, ses musées d’art et surtout son Vieux-Nice, enchevêtrement de petites rues médiévales parsemées de restos, terrasses, boutiques et galeries. N’y manquez pas le marché du Cours Saleya avec ses étals de tomates multicolores et ses spécialités locales, ni le romantique marché aux fleurs.

Non loin de là, rendez-vous aussi à la place Masséna, photogénique grâce à ses façades colorées et son parterre noir et blanc. Une petite faim? Attablez-vous tout près à La Maison de Marie pour déguster une pissaladière ou une autre spécialité locale.

Montez aussi sur la Colline du château (même si elle n’en a plus aucun!) pour profiter du parc et des vues plongeantes sur la baie des Anges. Vous pourrez ensuite redescendre sur la Promenade des Anglais le long de la Méditerranée. Cette promenade bordée de plages et de palmiers attire aussi bien les citadins que les touristes, et devient particulièrement agréable sous la lumière de fin de journée. D’ailleurs, pour vivre la belle vie niçoise, prendre l’apéro dans l’un de ses clubs-restaurants – comme la Plage Beau Rivage – est un must!

2. Flâner le plus longtemps possible à Antibes.

Certains disent d’Antibes que c’est la plus provençale des villes de la Côte d’Azur et il est vrai qu’il y flotte une ambiance différente, douce et authentique. Pour s’en imprégner, on se promène au bord de la mer sur les remparts, on prend un café en terrasse près du marché provençal et on se perd dans les étroites rues du Vieil Antibes.

Parmi les attractions culturelles de la ville, il ne faut pas manquer le Musée Picasso qui abrite pas moins de 245 œuvres de l’artiste disparu il y a 50 ans.

Pour un bain de nature – et un coup de cœur assuré! – n’hésitez pas à découvrir le Cap d’Antibes en randonnée. Longeant la mer, le sentier du Littoral (dit aussi de Tire-Poil) vous propose une balade rocailleuse de 5 km bordée de lavande de mer, de salsepareille et de petites criques magiques où se baigner dans l’eau turquoise.

Pour casser la croûte entre deux découvertes, commandez l’œuf cocotte aux saveurs de truffes de La Cour des Thés (on le fera flamber à votre table!) ou encore un festin de fruits de mer au restaurant Chez Mô - Albert 1er. Sans flafla et savoureux.

3. Déambuler sur La Croisette à Cannes.

La Croisette, c’est ce boulevard mythique de 3 km longeant la Méditerranée dont on entend immanquablement parler lors du Festival de Cannes. D’un côté: les incroyables hôtels-palaces où débarquent les personnalités; de l’autre: les plages de sable où s’alignent les transats et les parasols des clubs privés. Sur la promenade elle-même: des joueurs d’échecs sous les palmiers, des passants en pause cigarette, des promeneurs avec leurs chiens, des touristes, des Cannois, du soleil et un ciel bleu environ 300 jours par année!

Parmi les hôtels iconiques 5 étoiles pour se laisser impressionner: le Carlton, le Majestic, le Martinez... Quant aux plages, il y en a deux publiques et gratuites sur la Croisette: celle du Palais des Festivals et Bijou Plage.

Le soir, la promenade prend des airs de fête et la faune se fait plus chic. Pour vivre une soirée digne de la jet set, réservez une table chez La Môme Plage, restaurant et club privé où on se régale et festoie au bord de la mer. Attendez-vous à sortir les euros!

4. Marcher sur les pas des artistes (et des touristes) à Saint-Paul-de-Vence.

Perché aux pieds des Alpes du Sud, au milieu des figuiers, des vignes et des oliviers, Saint-Paul-de-Vence est considéré comme l’un des plus beaux villages de la Côte d’Azur. Les peintres et les artistes y sont venus – et y viennent encore – en grand nombre au fil des décennies. Parmi les plus célèbres: Marc Chagall, Henri Matisse, Joan Miró, George Braque, Modigliani, Jacques Prévert, Jean-Michel Folon. On marche donc sur les pas de grands créateurs quand on vient à Saint-Paul-de-Vence... mais aussi sur les talons de nombreux touristes. Le tout petit village fortifié accueille jusqu’à 2,5 millions de visiteurs par an! Y aller tôt le matin, rester pour la soirée, ou viser la basse saison est donc une bonne idée.

Unsplash / Nella

Mais peu importe le moment, difficile de ne pas se laisser charmer par les minuscules rues pavées du village, par ses galeries, ses terrasses, ses vues et son histoire. Que vous le visitiez avec un guide ou par vous-mêmes, assurez-vous que vos pas vous mènent à l’intérieur lumineux et envoûtant de la chapelle Folon, recréée par l’artiste belge.

Autre must, dans les collines d’en face: la très réputée Fondation Maeght, qui abrite la plus grande collection d’art moderne et contemporain d’Europe et dont l’histoire est intimement liée au village et à ses artistes. Cette année, on y souligne même le centenaire de Jean-Paul Riopelle. .

5. Visiter une villa de rêve à St-Jean-Cap-Ferrat.



Quand on visite la Côte d’Azur, on a rarement accès aux villas et palaces qui s’y cachent un peu partout. C’est différent à la Villa Ephrussi de Rothschild. Ce palais de la Belle Époque, entouré de neuf jardins thématiques, est désormais ouvert aux visites. Il a été construit selon les vœux de la richissime baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild et on y découvre aujourd’hui ses salons d’apparat, ses appartements et ses collections de mobiliers, tableaux de maîtres et porcelaine.

À même la villa se trouve désormais un salon de thé où on peut prendre une bouchée (on recommande la salade niçoise) en se prenant pour un invité de la baronne!

Après la visite, descendez au cœur de St-Jean-Cap-Ferrat pour marcher sous les pins parasols, faire trempette dans l’eau turquoise puis aller boire un rosé sur la terrasse de La Civette. C’est ce que font les stars les plus célèbres quand elles viennent discrètement profiter de la vie à St-Jean-Cap-Ferrat.

6. Grimper dans les hauteurs d’Èze.

Situé près de Nice, Èze est un magnifique village médiéval perché. Du haut de son éperon rocheux, il offre des vues exceptionnelles sur la Méditerranée, sur la presqu’île du Cap Ferrat et sur toute la côte. Il faut se rendre dans son Jardin exotique, peuplé de cactus et plantes diverses, pour profiter pleinement du panorama. Si vous aimez les randonnées, sachez qu’il est possible de grimper jusqu’à Èze par le chemin de Nietzsche, un sentier plutôt escarpé partant du bord de mer. Le philosophe allemand le parcourait fréquemment lors de ses séjours sur la Côte d’Azur.

Outre le village et ses demeures et petites rues pleines d’histoire, on peut aussi visiter Èze pour les boutiques des parfumeries Galimard et Fragonard. Si vous avez envie de ramener une petite eau de cologne à votre image, Galimard propose un petit musée et des ateliers.

7. Faire un crochet par le MACM de Mougins.

Dans la campagne entourant Cannes, Mougins distille une belle douceur de vivre.

On y souligne cette année les 50 ans de la mort de Picasso, puisque c’est là que l’artiste a passé, reclus, les dernières années de sa vie. Une exposition de photos intitulée «Picasso vu par les autres» prend place dans la ville.

Mais notre conseil est surtout de visiter le Musée d’art classique de Mougins (MACM), qui regroupe une collection privée d’une richesse étonnante. On y découvre aussi bien des pièces de l’Égypte et de la Grèce Antique que des Picasso, des Matisse ou des Wharol, le tout classé par thème et non par époque. Que l’on s’y connaisse pas, peu ou beaucoup en art, il y a de quoi être fasciné.

Infos pratiques

S’y rendre

Air Transat propose trois vols directs par semaine entre Montréal et Nice jusqu’à la fin octobre (les mardis, jeudis et samedis). www.airtransat.com

S’y déplacer

Il est possible de visiter la Côte d’Azur en train et en bus. Une voiture de location vous permettra plus de liberté de mouvement, mais prévoyez des coûts pour le stationnement et du trafic. cotedazurfrance.fr

Où dormir?

À défaut de loger dans les grands palaces de la Côte d’Azur, voici quelques recommandations d’hôtels.

À Nice: l’hôtel Riviera Nice (4 étoiles), pour tout faire à pied et dormir confortablement.

À Cannes: l’hôtel Okko Cannes (4 étoiles), pour sa proximité avec la gare, La Croisette et la vieille ville, ses aires communes et sa petite terrasse sur le toit.

À Antibes: l’hôtel Royal Antibes (4 étoiles), pour un séjour dans un petit «resort» 100% confort, bien situé, avec plage et resto de plage privés.

À Mougins : l’hôtel La Lune de Mougins (3 étoiles), pour une ambiance chaleureuse et familiale, avec piscine, en dehors du centre.

Où commence et où s’arrête la région de la Côte d’Azur?

Officiellement, c’est sujet à débat! Mais d’un point de vue marketing et touristique, on peut dire qu’elle va environ de Menton, près de la frontière italienne, jusqu’à Saint-Tropez.

Pour en savoir plus: cotedazurfrance.fr

* Ce voyage a été rendu possible grâce à Transat, au Comité régional du Tourisme Côte d’Azur et d’Atout France.