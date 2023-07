GAUTHIER, Madeleine



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès Madeleine Gauthier à l'âge de 79 ans.Amour envers tout le monde. Pilou et Fanfan ne t'oublierons jamais.Célébration de Vie Maison de Heidi et Jean-Francois, 64 rue Main, Hudson, QC, Canada, J0P 1H0 le jeudi 17 août 2023, de 14h à 16h. Nous vous invitons à venir à notre demeure pour célébrer la vie de Madeleine et de partager nos souvenirs ensemble. Nous serions honorés de votre présence. Madeleine aurait grandement apprécié, chéri et souhaité que l'on puisse célébrer sa vie et souvenirs entre famille et amis sous un même toit. En espérant vous voir bientôt. Merci.