L'ARCHEVÊQUE, Denyse



Paisiblement, le vendredi 14 juillet 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Denyse L'Archevêque, fille de feu Eva Chartier et feu Albert L'Archevêque.Elle laisse dans le deuil sa grande amie Gisèle Provost, son frère André (Andrée), ses neveux et nièces Myriam (Édouard), Christiane (Antonio), Michel (Elizabeth), Jean-François (Simona), Sylvie (François) et Yves, ses petits-neveux et petites-nièces ainsi que leurs conjoints et enfants respectifs, de même que plusieurs autres parents et amis des familles Provost, Marois et Primeau.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 5 août 2023 de 17h à 20h. Les visites reprendront le dimanche 6 août 2023 à 9h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe.Des dons, en sa mémoire, à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont seraient appréciés.