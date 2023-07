TREMBLAY, Harold



À Laval, le 12 juillet 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Harold Tremblay, époux de Mme Lucille Benoit et retraité de Postes Canada.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Claudette) et Line (Ann), ses petits-enfants : Stéfanie (Mathieu) et Simon, ses arrière-petits-enfants : Antoine et Olivier ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 août 2023, à compter 10h, à l'église Saint-Ferdinand située au 3250 rue Esther, Laval, QC H7P 4X3. Les funérailles auront lieu ce même samedi, à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.