BARTHÉLEMY, Marc



À la maison, le 25 juin 2023, entouré de sa compagne, est décédé M. Marc Barthélemy, à l'âge de 71 ans, l'âme en paix.Marc laisse dans le deuil, son amie de coeur Nathalie Ducharme, ses frères et soeurs, neveux et nièces et autres parents ainsi que de nombreux amis.Toutes celles et ceux qui ont apprécié la compagnie de Marc sont cordialement invités à une commémoration dans Hochelaga Maisonneuve le 6 août à 10h30. Laissez-nous vos coordonnées dans l'espace des condoléances de Memoria.ca pour connaître les détails.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au www.lamariedebout.org