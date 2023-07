LABRE, Lawrence



De Laval, mais anciennement de la région de St-Lazare, le 29 juin 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé subitement M. Lawrence Labre, époux de feu Mme Diane Leduc.Il laisse dans le deuil son fils Steven (Johanne), sa fille Sonia, ses soeurs Murielle, Shirley, Gladys (Bob) et Lily (Jean), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 5 août 2023 à 11h en l'église de St-Lazare (1980, ch. Ste-Angélique), suivies de l'inhumation au cimetière de la même paroisse. La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.www.maisonfuneraireroussin.com