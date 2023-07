POIRIER, Andrée



Le 14 juillet 2023 est décédée Andrée Poirier, épouse de feu Paul-Émile Beaudin, à l'âge de 97 ans, entourée de membres de sa famille.Elle laisse dans le deuil ses filles Louise et Michèle (feu Pierre Véronneau), ses petits-enfants Chélanie (Pierre Villepelet), Sophane (Nathalie Rochette), Maxime-Éric (Kartika Sari), Mariflore, Marc-André, Stéphane, de même que Catherine, Samuel et leur mère Sandra, ainsi que ses arrière-petits-enfants Chloë, Colette, Marlo, Lilas, Noah, Marion, Laurent et Sophie.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1275 av. Dollard, Lasalle H8N 2J1, le samedi 5 août 2023 de 11h à 19h.Nous tenons à remercier le personnel du CHSLD Réal-Morel et celui du CHUM (soins palliatifs) pour les bons soins prodigués à Andrée au cours de la dernière année.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Urbaine ou à la Fondation du CHUM.