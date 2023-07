CARRIÈRE BOULET, Huguette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Huguette Carrière, épouse de feu Roland Boulet, survenu à Laval le 22 juillet 2023.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claudine (Guy Cormier), Daniel et Natalie, ses petites-filles Vanessa, Martine, Myriam et Mireille, son beau-frère Marcel (Claudette), ses neveux, nièces, parents et amis.Nous remercions chaleureusement le personnel du CLSC du Marigot (Cartier) et de l'hôpital Cité-de-la-Santé pour leur dévouement et leurs bons soins.Nous recevrons les condoléances le samedi 5 août dès 10h à l'église Saint-Sylvain, située au 750 boul. Saint-Sylvain, Laval, H7E 2X3. Les funérailles suivront à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.